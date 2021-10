Kourtney Kardashian fue acusada de causar alboroto dentro de un avión: “Era bastante malcriada”

Kourtney Kardashian protagonizó una vergonzosa escena en su vuelo de Delta, cuyo trayecto iba de Los Ángeles a Nueva York, el último miércoles 13 de octubre. La multimillonaria de 42 años se encontraba junto a su novio, el baterista de punk rock Travis Barker.

El lío comenzó cuando Travis dejó caer su celular entre los asientos de clase ejecutiva mientras el avión estaba a punto de salir de la pista. La personalidad de televisión empezó a buscar frenéticamente el objeto y exigió “cinco minutos más” cuando la azafata le pidió que tomara asiento, reveló un pasajero, quien estuvo en el vuelo, al medio Page Six.

“Se metió un poco en un lío y era bastante malcriada. No era agradable y actuaba como una niña”, dijo. Además, añadió que, durante el hecho, Barker, dueño del objeto perdido, permaneció tranquilo en su asiento.

El personal del vuelo seguía insistiendo a la estrella de Keeping up with the Kardashians, que no se levantara, pues era una situación peligrosa. No obstante, “ella estaba asustada y seguía diciendo: ‘Dame cinco minutos más’“, detalló el testigo.

“(El teléfono) cayó debajo de una de esas locas sillas reclinables (en clase ejecutiva). Ella estaba en el pasillo e incluso se inclinaba y usaba la luz de su teléfono para buscarlo“, señaló el pasajero anónimo.

Después de que el asistente de vuelo pasara dos horas desmantelando la silla, finalmente se logró recuperar el teléfono del baterista. Una fuente cercana a Kourtney no estuvo de acuerdo con las declaraciones y explicó: “¡Solo tomó cinco minutos desmantelarlo!”

“No pidió cinco minutos más, y la asistente de vuelo se sintió tan mal por apurarla. Se disculpó e hizo un anuncio para ayudarlos en el vuelo. El pasajero está exagerando”, finalizó.

El trágico accidente aéreo del que fue víctima Travis Barker

En el año 2008, el baterista del grupo Blink-182 estuvo en un accidente aéreo que dejó cuatro fallecidos y en el que terminó hospitalizado tres meses por tener quemaduras en el 65% de su cuerpo requiriendo 26 cirugías. Tras esto, el músico desarrolló una fobia a los vuelos.

En una entrevista reciente con Nylon Magazine, el artista reveló que a pesar de recién llevar pocos meses saliendo con Kourtney Kardashian, la figura televisiva lo ha ayudado en varios aspectos, siendo uno de los más importantes el volver a subirse a un avión.

“Soy invencible cuando estoy con ella. Es como si lo hubiera soñado, nunca volví a considerar volar” , dijo. En octubre la pareja voló a Cabo San Lucas, México, siendo la primera vez en 13 años, que el músico volvió a pisar una aeronave.

“Hay un millón de cosas que me podrían pasar”, agregó el baterista. “Podría morir montando mi patineta. Podría tener un accidente automovilístico. Me podrían disparar. Cualquier cosa podría pasar. Podría tener un aneurisma cerebral y morir. Entonces, ¿por qué debería seguir temiendo a los aviones?”, expresó Travis Barker en una entrevista.