Korina Rivadeneira preocupada por la salud de su hija: “Tiene cinco días sin comer”

Korina Rivadeneira atraviesa un difícil momento familiar. La integrante de Esto es guerra expresó su preocupación en redes sociales por la salud de su hija Lara, quien está delicada de salud.

Según comentó la esposa de Mario Hart en su cuenta oficial de Instagram, aparentemente la pequeña de 1 año agarró un virus que la descompensó.

La también modelo compartió su experiencia con sus miles de seguidoras y pidió a las madres tener mucha paciencia con los niños cuando estos están enfermos, pues su conducta suele cambiar.

“Después de haber pasado un día horrible ayer por un virus que agarró la gordi. No quiero ni imaginar lo que sienten nuestros bebés cuando se enferman y no tienen forma de hacernos saber qué les duele y lo mal que se sienten. Toca ser 1000% comprensivos cuando ellos se quejan o lloran”, escribió Korina Rivadeneira.

Del mismo modo, indicó que la bebé, con quien viajó a Estados Unidos recientemente, no se ha estado alimentando bien: “Gracias a Dios no le quité la teta aún, porque es lo único que tolera Lara. Tiene cinco días sin comer alimentos, pura teta y suero”.

Korina Rivadeneira también estuvo un poco delicada. Durante su viaje a Miami se sometió a un tratamiento de fisioterapia para tratar los intensos dolores que siente debido a hernias en la cervical.

La también chica reality se mostró aliviada por haber probado dicha terapia y expresó su felicidad en redes sociales.

“Estas técnicas que me trabajaron me quitaron todo el dolor existente en dos horas nada más. No pueden calcular la felicidad que tengo”, expuso en su cuenta de Instagram.