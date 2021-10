Tras el asalto a Jonathan Maicelo, conoce qué otros famosos también fueron víctimas de la delincuencia

El pasado 29 de setiembre, Jonathan Maicelo reveló que fue asaltado en su gimnasio Fighter Fit ubicado en Pueblo Libre. El boxeador fue encañonado por dos ladrones quienes le arrebataron joyas valorizadas en 18.000 soles. “Se llevaron una cadena muy costosa con muchos gramos en peso de oro y con incrustaciones de diamantes”, reveló Maicelo.

“Yo ya he estado en esa situación antes, pero contra un arma, nunca contra dos armas apuntándome; no pude hacer nada. Una vez me dije: ‘cuando me apunten con fierro déjate robar pues’. Parece que no quise seguir eso y casi me meten bala.” , comentó.

Por un momento, pensó en defenderse ignorando las consecuencias. “Entraron con arma de fuego, me apuntaron de lejos, pude haber perdido la vida. Lima está bastante peligrosa”, agregó.

Diana Sánchez quedó afectada tras ser asaltada

La exparticipante del reality Reinas del show, Diana Sánchez se quebró en el programa al recordar cómo fue encañonada junto a su pareja de baile en la noche del 21 de setiembre mientras se encontraba dentro de su auto rumbo a su casa.

Soy una persona muy perfeccionista, pero luego del asalto he quedado afectada psicológicamente y con una sensación que hace mucho tiempo no sentía” , expresó la bailarina. Asimismo, expresó que más que haberle robado algo material le quitaron su tranquilidad.

“En vez de sentirme respaldada (por la Policía), me sentí más asustada; en realidad no son las cosas de valor lo que nos roban, nos roban nuestra tranquilidad, nuestra paz. Me han robado sentirme segura. Agradezco a Dios que no me pasó nada. Para mí, esta segunda oportunidad que ha pasado ha colmado mis sentidos” agregó.

Intento de asalto al equipo de Transformers en Tarapoto

Parte de la producción de Transformers viajó a la ciudad de Tarapoto para grabar escenas de la nueva entrega de la película dirigida por Michael Bay. Sin embargo, cerca de las 8.00 p. m. del 20 de setiembre se llevaron un susto cuando terminaban de grabar en la cascada de la localidad de La Unión, en el distrito de La Banda de Shilcayo.

Gracias a la alerta del sistema de altoparlantes de la zona se frustró el robo. Hubo una rápida intervención de la policía y el serenazgo. Los presuntos delincuentes escaparon rumbo al bosque sin ser identificados.

Los vecinos de la localidad La Unión se encuentran organizados en rondas campesinas para combatir la inseguridad y renovaron sus esfuerzos cuando llegó el equipo de la millonaria saga cinematográfica.

Janet Barboza y los múltiples episodios de robos en sus locales

La conductora de América hoy, ha sido víctima de numerosos asaltos en sus locales, siendo el más afectado su spa ubicado en el distrito de Comas. En el año 2017, asaltaron el establecimiento a mano armada.

A pesar de contar con todos los medios para prevenir estos ataques, la empresaria vivió una mala racha en esos años y le arrebataron varios cheques sumando a la exorbitante cifra de 65.000 soles.

“En un local es la cuarta vez que me roban, en mi empresa de eventos también y en mi casa también”, declaró. Gracias a su rápida reacción, esos cheques no fueron cobrados, igual Barboza comentó para América TV que ya no sabía qué medidas tomar para dejar de ser ‘caserita’ de la delincuencia.

“Pero qué quieren que ponga, Dios mío. Tengo cámaras, tengo alarmas. Tuvimos un vigilante, lo asaltaron y le quitaron la plata que iba a depositar al banco, entonces si alguien tiene alguna forma mágica para que esto ya no suceda que nos la cuente pues”, finalizó.