Ivana Yturbe celebra junto a Beto Da Silva su primera semana como padres

Ivana Yturbe y Beto Da Silva mostraron en redes sociales cómo están viviendo la llegada de Almudena. El último viernes 15 octubre, la pareja de esposos cumplió su primera semana como padres y la modelo a manera de celebración compartió una tierna publicación en su cuenta de Instagram.

En la fotografía se puede ver las manos de la influencer entrelazadas con las de su hija y el futbolista. A pesar de que no se ve el rostro de la bebé, la imagen ha logrado emocionar a los seguidores de la ex chica reality.

“¡Una semana juntos! Te amamos mucho mi princesa. Eres la bendición más grande que hemos recibido. #babyalmu #almudena #babygirl”, escribió junto a la imagen.

La instantánea no solo enterneció a sus fans, sino también a figuras públicas como Natalie Vertiz, Marina Mora, entre otros. Valeria Piazza también ha manifestado su deseo de conocer a la bebé. “La princesa. ¿Puedo conocerla mañana? Creo que voy a llorar de la emoción”, comentó la conductora de televisión.

Tras el nacimiento de Almudena, la presentadora de América espectáculos reveló el pasado 12 de octubre que llamó a la ex chica reality. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna y aprovechó las cámaras del programa para enviarle un saludo a su amiga Ivana Yturbe.

“¿Ivana estás durmiendo? Porque hace rato que te estoy llamando y no me respondes el teléfono, para que me aclares una cosa. Ella dice que la bebita se parece a Beto, pero él me ha dicho que la bebé es igualita a ti”, expresó la modelo.