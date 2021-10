Gilberto Santa Rosa visita el set de Esto es guerra y recibe de regalo instrumento peruano

Este último viernes 15 de octubre, el famoso salsero Gilberto Santa Rosa visitó el set de Esto es guerra, donde no dudaron en sorprender al cantante al obsequiarle un cajón peruano. En ese sentido, el artista reconoció que es admirador de la música peruana y se mostró feliz con el regalo de la producción.

“Qué belleza. Un cajón peruano. Mira qué belleza. Ahora me falta nada más cantar un vals, para que me acompañe con ese cajón. Muchas gracias, es un detalle precioso. Te lo llevo con el corazón y me lo llevo a mi casa”, comentó muy alegre con el regalo el ‘Caballero de la salsa’.

Previo a la entrega del obsequio, los conductores del programa se mostraron muy emocionados con la presencia del cantante Gilberto Santa Rosa. “Es un lujo tenerlo aquí, él es el ‘Caballero de la salsa’, el maestro Gilberto Santa Rosa. Bienvenido a Esto es guerra”, dijo el conductor del programa Gian Piero Díaz.

Al respecto, la conductora Johanna San Miguel también destacó la presencia del artista en nuestro país. “Qué honor, qué maravilla poder tenerte aquí. Estamos todos muy emocionados. Estás nominado a los Premios Latin Grammy, recibirás un homenaje. No sabes cómo te quieren y admira la gente en Perú”, acotó.

Por otro lado, el popular salsero Gilberto Santa Rosa no dejó de comentar que se encontraba en nuestro país, debido a que este fin de semana ofrecerá un concierto en el Jockey Club. " Yo estoy contento de estar de vuelta, y sobre todo después de casi dos años de inactividad”, señaló antes de la presentación musical que ofreció en el programa.