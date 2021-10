Eugenio Derbez responde a haters: “Titanic no se filmó en el Atlántico Norte”

Al parecer, Eugenio Derbez no solo tiene admiradores que lo felicitan por cada logro y reconocimiento obtenido a lo largo de su carrera, sino que también tiene detractores que muestran su incomodidad ante el productor.

Las críticas hacia su persona iniciaron cuando el actor Eugenio Derbez recibió una estatua en el estado de Guerrero, México, que horas después fue atacada por los residentes del lugar que no estaban de acuerdo con tal reconocimiento.

Es así que luego de estrenar su nueva serie Acapulco, por la plataforma de streaming Apple TV, recibió muchos comentarios a través de sus redes sociales. Como era de suponerse, algunos a favor y otros en contra.

Sin embargo, hubo uno en particular en Twitter que decía: “Es la política quien te hizo ese reconocimiento, más no la gente de Acapulco”. Lo que llamó la particular atención de Derbez porque respondió asegurando: “El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa ‘la gente de Acapulco’. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto en No se aceptan devoluciones, por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países, y por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013. Y los que no sabían, como tú, se acaban de enterar”.

La discusión no quedó ahí; ya que el usuario respondió aseverando que la serie Acapulco ni siquiera se había grabado en la isla como dice el nombre. Eugenio Derbez, por su parte, volvió a responder de manera graciosa: “Se filmó en Vallarta porque necesitábamos cerrar un hotel por siete meses y cumplir con diversos protocolos COVID. Ahí encontramos uno. Por cierto, Cuarón no filmó Gravity en el espacio, Titanic no se filmó en el Atlántico Norte, si no en Rosarito, etc… Si tienen más ejemplos, síganle”.

Sus seguidores continuaron con más comentarios en son de burla defendiendo la postura del conocido comediante. Sin embargo, el tema no acabó ahí, sino que en el programa radial Grupo Fórmula salió un audio en el que Derbez afirmaba: “Me dijeron que era por la ayuda que había dado a Acapulco. En 2013, hubo los ciclones Ingrid y Manuel que destruyeron gran parte de Guerrero, hubo 230 mil damnificados. Y con el dinero de No se aceptan devoluciones, que donamos para reconstruir una escuela y varias cosas más, en noviembre de 2015, en Huamuchitas, Guerrero, se reconstruyó una escuela llamada Rubén Mora. Ahí está la escuela, ahí está la placa”.