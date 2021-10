Estrella Torres reveló las ventajas de ser solista en El reventonazo de la Chola: “No hay con quien pelear”

La cantante de cumbia Estrella Torres fue una de las invitadas especiales durante la última edición del programa sabatino de América TV. Formó parte de la secuencia Estrellas vs estrellados donde cada artista tenía a su imitador caracterizado de pies a cabeza. En el segmento, también estaba su excompañera de Corazón Serrano Thamara Gómez.

“Estoy súper feliz y emocionada con estos nuevos retos que estoy pasando, que es ser solista”, comentó al ser interrogada por Ernesto Pimentel sobre su nueva etapa. Sin embargo, fue una pregunta la que causó un poco de tensión en el programa.

La chola Chabuca le pidió que mencionara las diferencias entre ser solista y formar parte de un grupo. Ante ello, Estrella Torres miró a Thamara Gómez y contestó riéndose: “No hay con quien pelear” .

Asimismo, detalló que ahora se esfuerza el doble para sacar a flote su nuevo proyecto y que está promocionando su tema “Ahí donde me ven”. “La verdad, ahora me estoy esforzando muchísimo, el 200% se podría decir, pero ahora para mí y poder mostrar mi talento” , prosiguió.

Estrella Torres revela la razón por la que se distanció de Puro Sentimiento

Estrella Torres aseguró que no desea meterse en el lío formado entre Thamara Gómez y Pamela Franco sobre el camino que ha tomado el grupo Puro Sentimiento. La artista declaró en sus redes sociales que aún guarda cariño a las integrantes y a la orquesta de cumbia.

“Quiero agradecer a las personas que me están felicitando por este nuevo paso, pero quiero aclarar un tema en el que no tengo nada que ver y que me tomó por sorpresa”, empezó el post publicado en su Instagram.

Otra de las partes más resaltantes de su pronunciamiento fue el verdadero motivo de su salida, pues la artista aclaró que ocurrió porque quería abrir las alas y emprender su camino como solista y no por la llegada de Pamela Franco como indicó Thamara Gómez en una entrevista.

