Coldplay presentará su álbum Music of the spheres a través de Amazon Prime Video

El último 15 de octubre, Coldplay confirmó que organiza un evento especial para compartir su nueva música con sus seguidores. La banda conformada por Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland y Guy Berryman lanzó su noveno disco de estudio titulado Music of the spheres . Este estreno incluye colaboraciones importantes con artistas de fama mundial como BTS y Selena Gomez.

Si bien la agrupación ya ha confirmado una gira que arribará a algunos países de Latinoamérica, esta presentación llegará mucho antes de que los fans tengan la oportunidad de volver a ver a los británicos sobre el escenario.

¿Cómo y cuándo ver la presentación de Music of the spheres?

El lugar elegido para transmitir el concierto en línea es el espacio de convenciones Climate Pledge Arena de Seattle, un espacio en Estados Unidos que se caracteriza por ser consciente con respecto al impacto climático que generan los conciertos en vivo y el cual será inaugurado durante la misma semana en que Chris Martin y compañía planean presentarse.

Esta será la primera vez que Coldplay tocará las canciones de Music of the spheres fuera del estudio. Se ha programado el evento para el próximo 22 de octubre a las 9.00. p. m. (hora peruana) . El concierto se podrá ver a través de Amazon Music, el canal de Twitch de la app y en Prime Video.

¿Cuándo se podrá volver a ver la presentación de Music of the spheres?