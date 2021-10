Christian Domínguez tras críticas a Pamela Franco: “Es la persona más agradecida y dedicada de este mundo”

Pamela Franco y Christian Domínguez decidieron responderle a Nílver Huárac tras sus fuertes declaraciones en televisión nacional. El cumbiambero confesó que su pareja nunca fue una mala persona y que el amor en su familia hará superar los problemas que vienen enfrentando.

El cantante de cumbia fue consultado sobre las críticas hacia la madre de su hija. “ Mi señora es la persona más agradecida y dedicada de este mundo. Además, no es nada envidiosa ni rencorosa ”, respondió para El Popular.

Además, detalló que los problemas han ayudado a fortalecer su relación con la integrante de Puro Sentimiento. “En la familia, estamos muy felices con mi señora, (...) vamos a cumplir nuestros sueños familiares y eso es lo más importante”, sentenció.

Por otro lado, se dirigió a sus colegas artistas, quienes le han brindado su apoyo ante las diferentes críticas del productor musical. “Quiero agradecer a todas las personas y comentarios hermosos de artistas, productoras y personas en general. La verdad estamos contentos, motivados, concentrados y muy felices”, finalizó.

El último martes 12 de octubre, Pamela Franco se presentó en el programa de En boca de todos, donde decidió responder a todas las acusaciones de Nílver Huárac.

“Para ti, esto es un juego. No te lo voy a perdonar porque esto ha sido personal”, inició. “Cuando yo he trabajado contigo he tenido que dar mi 100% y lo he hecho. Ahora que vengas a decir cosas tan bajas y mentiras. Yo sé mi verdad y tú la sabes. Yo no me voy a olvidar y espero que te quedes bien lejos de mí”, expresó la cantante con voz entrecortada.