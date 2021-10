Christian Domínguez al ver a Pamela Franco en diversas polémicas: “No me gusta verla llorar”

Este sábado 16 de octubre, la pareja conformada por Christian Domínguez y Pamela Franco se presentó en el programa El reventonazo de la Chola para hablar de sus próximas presentaciones con sus respectivas agrupaciones. Además, Domínguez aprovechó su paso por el set para defender a su pareja ante diversas polémicas con Nilver Huarac.

“Yo, particularmente, soy muy fuerte y siempre estoy acostumbrado a esto, desde mis 23 años, yo siento que nací para esto… Tolero muchas cosas, tengo mucha pasta para esto, pero Pamela no. Siempre mi familia es mi talón de Aquiles”, indicó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“¿Te gusta verla llorar?”, le preguntó la Chola a Christian tras ver a Pamela envuelta en diversas polémicas con Nilver Huarac.

“ No me gusta verla llorar, cuando ella llora me da cólera, me da pena, porque no es justo que esté sufriendo porque ella no hace nada para estar así. Yo me he encargado de que ella sea feliz”, expresó Christian.

Luego, Ernesto Pimentel habló sobre lo mencionado por el productor, quien había dicho que él le había pagado diversas cirugías estéticas y clases de canto a Pamela Franco.

“Es injusto, sobre todo en este momento de mi vida, y como yo he sido con las personas… Yo soy muy agradecida, sé quien me ayudó, quien me dio la mano y yo no tengo por qué sentir vergüenza o por qué ocultarlo, las cosas como son, pero sin hacer daño”, dijo por su parte Pamela Franco.

Luego de una larga plática, la cantante de cumbia no aceptó las disculpas de Nilver Huarac. “En este momento de mi vida, no”, mencionó.