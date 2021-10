Britney Spears expresa su anhelo y temor de volver a ser libre : “Tengo miedo de hacer algo mal”

La intérprete de “Baby One More Time”, Britney Spears, mantiene al tanto a sus fieles seguidores en medio de los cambios en su tutela de 13 años. Ahora afirma que no vive feliz en Estados Unidos.

Desde el 2008, su padre Jamie Spears era el encargado de supervisar su tutela hasta finales del mes de setiembre del presente año, cuando la jueza, Brenda Penny, lo suspendió de su cargo tras acusaciones de comportamiento opresivo en contra de su hija.

Este fue una pequeña victoria en su vida, significó un respiro para que la cantante vuelva a retomar sus raíces. Sin embargo, ahora ha vuelto a impactar a su público compartiendo reflexiones sobre su vida en un post de Instagram, donde se ve una foto de un árbol de navidad.

La princesa del Pop dio a conocer su situación actual emocional a través de un nuevo post en su Instagram. Foto: Britney Spears/ Instagram.

PUEDES VER: Britney Spears se toma un descanso de la música y empieza a escribir una novela

“Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy ... ¡y ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error (...) Durante tantos años, siempre me dijeron que si tenía éxito en las cosas, podría terminar y nunca lo hizo.”

Comentó que “trabajó muy duro” y está contenta de que la situación de su tutela esté cambiando, pero señaló que “hay muchas cosas que me asustan”. “Los paparazzi corren a través de los árboles y salen a la carretera cuando conduzco a casa y es espeluznante (...) Y tengo que conducir por una escuela primaria... los niños son un gran problema. No me gusta que intenten asustarme y saltar como lo hacen... es como si quisieran que haga algo loco” explicó.

La artista comenzó a experimentar la libertad cuando le dieron las llaves de su auto cuando tenía 13 años, ahora está feliz de estar cada vez más cerca a sentirse así de nuevo pero al mismo tiempo tiene miedo de “hacer algo mal”.

PUEDES VER: Britney Spears finalmente podrá ver a los hijos que tuvo con el rapero Kevin Federline