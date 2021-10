Andrea San Martín sobre acusaciones de la madre de Juan Víctor: “No voy a permitir que mi hija se vaya”

La conductora de La banda del Chino, Andrea San Martín, habló con el popular ‘Samu’ acerca de las supuestas acusaciones que hizo la mamá de Juan Victor Sánchez, a través de sus redes sociales. En el audio se muestra a la también modelo conmovida por la situación y llorando.

Al parecer, el nuevo conflicto se inició, luego de que el padre de la última hija de Andrea San Martín publicara en su cuenta de Instagram que venía siendo acosado por parte de los seguidores de Sebastián Lizarzaburu y asegurara que: “Cuando culmine el proceso...Toda esa fanaticada confundida quizás abra los ojos”.

Al hecho se le sumó que el ex tripulante de cabina publicara una foto de su hija junto a la que fue nana por muchos años y trabajadora de Andrea San Martín con una leyenda que decía “Hoy recibimos visita”, además de las declaraciones que habría publicado su madre de Juan Victor, llamada Alicia Díaz, en las que pedía estar con la pequeña.

“Ayer a esta guerra entre Andrea San Martín y Juan Victor se sumó un nuevo personaje que es la señora Alicia Díaz, que normalmente en redes siempre hablan de ellos, pues, siempre manda sus indirectas (...) siempre está ahí. Esta vez la señora dijo no, no me importa que seas la mamá de mi nieta, no me interesa nada” inició diciendo el popular ‘Samu’, quien dirige la plataforma de contenidos Instarándula, en referencia a las acusaciones vertidas.

Continuó diciendo: “La señora desde los Estados Unidos dijo no me interesa una relación cordial con la mamá de mi nieta. No me interesa nada. Yo salgo y le digo psicópata, le digo entre tantas cosas narcisista y otras cosas más y revelo cositas que me contó sobre su relación con su madre y tanta porquería” sobre el caso.

Asimismo, confesó que él personalmente se había comunicado con la ex chica reality para consultarle sobre cuál es su estado anímico frente a lo que dijo la abuela de su menor hija. En el audio se puede escuchar a Andrea San Martín hablando con la voz entrecortada para luego llorar mientras declaraba y hablaba de su situación.

“Yo me estoy yendo ahorita a la comisaría, Samu. Estoy que, de verdad, tengo que ser bien fuerte. Tengo, como sea que hacerlo. Sé que mi abogado no me va a dejar, pero, Samu, en esta vida tanta maldad, tanto daño no triunfa. Eso no triunfa, Samu. Y yo no voy a permitir que mi hija se vaya para que la críen con esa rabia, odio a la vida, con ese mismo criterio”, aseguró la también empresaria.

Hasta el momento, ninguna de las partes han dado declaraciones oficiales al respecto porque hay un proceso legal de por medio; sin embargo, la abuela de la menor volvió a tocar el tema en su cuenta de Instagram.

Donde escribió en una historia: “No existe maldad cuando se quiere proteger a una menor. Seguimos con el mismo patrón de conducta: llantos para victimizarnos. (...) Detrás de ellas buscas destruir a mi hijo para descalificarlo como papá y ponerle uno nuevo a la bebé porque te estorba (...) Nos mueve el afán de proteger a la bebé y más aún con la cantidad de nuevas pruebas que tenemos y que ya están en manos de la justicia”.

PUEDES VER: Juan Víctor demanda a Andrea San Martín por supuesto maltrato psicológico a su hija