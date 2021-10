Alejandra Baigorria aconseja a emprendedores principiantes: Inicien con una inversión pequeña

Alejandra Baigorria aprovechó su experiencia en el mundo de los emprendedores y se animó a dar unos consejos en una entrevista para Estás en todas, donde recomendó a las personas que desean involucrarse en el mundo de los negocios. ¿Qué fue lo dijo?

La reportera le pidió mencionar un logro personal en su vida y la chica reality contestó: “Tengo dos logros importantes en mi vida: uno es haber entrado a tiendas por retail, por departamento, con mi marca recién este año y el haber estado en Emprendedor ponte las pilas”.

Al momento de hablar sobre el éxito en su carrera como empresaria, optó por revelar que es mejor iniciar un negocio con poco dinero. “Yo creo que ahora es más fácil porque estamos en el tema online, que es inversión 0 prácticamente (...). Es más fácil, yo sí tuve que abrir una tienda . No existía eso del Instagram, existía Facebook, pero era muy poco”, dijo en un principio.

Por último, invitó a sus seguidores a aventurarse en este rubro. “Anímense, hagan un emprendimiento, de repente, con una inversión súper pequeña, abran su propio Instagram y prueben. Nada pierden probando. El que no arriesga no gana”, agregó sonriente.

Ale Baigorria recuerda lo difícil que fue empezar su negocio a los 17 años

La empresaria se quebró en plena entrevista para el programa de América TV al recordar los sacrificios que tuvo que hacer para sacar adelante su marca de ropa cuando aún era menor de edad.

Contó que, cuando ganó un carro en el recordado programa Habacilar, ella prefirió venderlo para invertir en su negocio propio. “Yo estaba más chiquita y me gané el carro. Lo manejé de ahí a la tienda porque lo vendí para invertir en mi marca” , reveló con los ojos llorosos.

Asimismo, Johanna San Miguel halagó la perseverancia y resiliencia de la influencer por salir adelante, hecho que terminó por hacerla emocionarla con sus emotivas palabras al reconocer todo su esfuerzo.