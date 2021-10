Aldo Miyashiro pide que Magaly Medina y Gisela Valcárcel se unan para la Teletón

Aldo Miyashiro envió un fuerte mensaje a los artistas y a las casas televisoras previo a la emisión 2021 de la Teletón, evento benéfico que recauda fondos para sustentar las actividades de la Clínica San Juan de Dios.

El conductor de América Televisión reflexionó sobre la importancia de que los canales trabajen mano a mano para poder llegar a la meta el próximo 6 de noviembre e indicó que no deberían presentarse rencillas entre artistas que compiten por la teleaudiencia.

En conversación con Trome, hizo referencia a la disputa que se presentó entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. La figura de ATV reveló anteriormente que su colega acaparó el espacio frente a cámaras y no permitió que estuvieran juntas en el escenario.

Sobre esta situación, Aldo Miyashiro indicó que en su experiencia no vivió una situación similar, pero pidió a todas las figuras estar unidas para la jornada benéfica.

“Siempre que he estado en la Teletón, nos hemos juntado con diferentes anclas y personas con quien compites en el horario, así que no debe existir ningún tipo de rivalidad . Todos los canales se unen, es más, es un momento para reflexionar sobre esas cosas”, precisó.

Teletón 2021

Del mismo modo, recalcó que lo importante es ayudar a los niños que necesitan continuar sus tratamientos.