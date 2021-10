Olenka Mejía revela que Yahaira Plasencia no habría cumplido reglas de conducta del Poder Judicial

Luego de que Olenka Mejía revelara que procedería a pedir prisión efectiva para Yahaira Plasencia, la empresaria se pronunció a través de su perfil de Instagram, debido a las críticas y ataques a los que se ha visto expuesta tras sostener lo antes mencionado.

La expareja de Jorge ‘Yorch’ Plasencia, Olenka Mejía, utilizó sus redes para defenderse tras revelar que pidió el cambio de pena efectiva a la sentencia que mantiene contra Yahaira Plasencia.

“Yo no necesito dinero de absolutamente nadie. Gracias a Dios y a mis empresas no me hace falta, es más, ese dinero ni es todo lo que yo he gastado en abogados”, sostuvo Mejía.

“Si fuera por dinero yo apelaba y pedía los 100.000. Seguramente me lo daban, pero como le dije a mi abogado es seguir la mala onda y mala vibra, quise acabar con eso pero parece que a la otra parte le encanta tenerme aún presente. Si quiera eso, tengo bastante paciencia y más plata para gastar en abogados con tal que cumpla lo que dijo el PJ!”, agregó.

Olenka Mejía advierte que la salsera no habría cumplido con las disposiciones que le impuso el PJ. Foto: Olenka Mejía/Instagram

Asimismo, dio a conocer que la intérprete no realizó el pago de 20.000 soles de reparación civil ni cumplió ninguna de las reglas que dictaminó el Poder Judicial. Una de ellas era dar aviso a la institución cuando se dispusiera a salir del país.

Además, recordó los duros momentos que vivió cuando Yahaira Plasencia puso en duda la paternidad de su hijo. “En su momento nadie sabe cómo la pasé porque recién había dado a luz y estaba en toda la etapa de postparto, fue un momento muy difícil. Y la otra parte se creía intocable porque tenía en ese entonces un padrino que creyó que siempre estaría y mira cómo acabó”.

En su mensaje, Mejía también hizo énfasis en que no le molesta seguir gastando dinero en abogados.

“ Si no sabes que es respeto, gracias a mí lo aprenderás. Tranquila, tengo más dinero para seguir gastando en abogados , pero todo el daño que hiciste a mi familia y cómo los vi llorar, jamás lo olvidaré. Acá no solo soy yo, tengo familia y por ellos y mi hijo haré que palabra por palabra se cumpla como dice el PJ”, se leía en el párrafo final del mensaje.

Como se recuerda, Mejía denunció a la modelo hace tres años por difamación agravada, luego de que Plasencia brindara declaraciones a Amor y fuego sobre la pensión alimenticia que debía pasarle su hermano Jorge a Olenka.