Vernis Hernández llegó a ser hospitalizada tras contraer COVID-19: “Con oxígeno 24 horas”

Durante el último tiempo diversos artistas, al igual que miles de personas, tuvieron que batallar contra la COVID-19 luego de contraerlo. Vernis Hernández es uno de estos casos, ya que reveló que llegó a estar hospitalizada por culpa del coronavirus y luego de ello tuvo que pasar más de un mes llevando tratamiento.

La salsera, quien padeció esta enfermedad en el 2020 y tuvo que recurrir a diversos aparatos para poder recuperarse por completo, afirmó que aún sufre secuelas por este padecimiento, las cuales se maximizaron después de someterse a la manga gástrica.

“La recuperación fue relativamente rápida. Yo estuve hospitalizada, con oxígeno 24 horas, ya que mis pulmones estuvieron muy comprometidos, así que tuve terapia en casa con unos aparatos que tienes que respirar. Hacía terapia varias veces al día y por varios minutos. Estuve así casi un mes y medio, y mis pulmones se limpiaron bastante, pero todavía quedaba un poco de flema en los ductos que van a los pulmones y eso con el tiempo se eliminó”, indicó para Trome.

Luego agregó: “El tema de los temblores, como que mi cuerpo siempre estuviera ‘erizado’, la debilidad en todo el cuerpo, no tenía mucha fuerza y mucha falta de aire, lo que me perjudicaba al momento de cantar, la tos, por eso tuve que esperar para volver a trabajar. Y lo otro fue la caída del cabello, recién habían pasado dos meses de que me operé de la manga gástrica y, como todos saben, es normal que tu cabello se comience a caer, pero a eso súmale el Covid, la caída de mi cabello fue muy fuerte. Recién a los meses de estar recuperada se detuvo”.

Con la COVID-19 superada, Vernis Hernández ha vuelto a los escenarios y aseguró sentirse más segura luego de recibir sus dos dosis de la vacuna.

Vernis Hernández tuvo un fuerte duelo mediático contra Yahaira Plasencia hace unos meses. Foto: Instagram

“Ya estoy trabajando los fines de semana y me encuentro al 100%, con el tema de mi voz también me siento bien, con mucha energía y planes para regresar a los estudios de grabación, que no lo había hecho por miedo, dado que me contagié de COVID-19 entrando a un estudio”, finalizó.