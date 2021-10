Vanessa López se descompensa en vivo tras discusión con ‘Tomate’ Barraza

La modelo Vanessa López y el locutor de radio Carlos Barraza no soportaron más y tuvieron un acalorado enfrentamiento en el programa Amor y fuego, emitido hoy viernes 14 de octubre. A raíz de la discusión, la mamá de la menor hija de ‘Tomate’ Barraza se descompensó durante la entrevista, para luego reaparecer y llorar frente a cámaras.

“A ti no te necesito; es más, si quieres, guárdate tu cochino dinero de todo lo que ahorraste estos años llevando gente a Estados Unidos y no molestes”, declaró Vanessa. Inmediatamente, se retiró del enlace en vivo y la reportera de Amor y fuego solo pudo decir: “Se ha descompensado, está llorando y no quiere hacer más el enlace”. Sin embargo, al acercarse a la modelo, ella comentó: “Ya se supo todo de por qué pasaron las cosas y no hay más que decir, la verdad. (…) Él está pidiendo perdón porque ya sabe que la fregó. No quiero ver a ese hombre en mi vida”.

La expareja del cantante aclaró frente a cámaras que no tenía ninguna intención de enfrentarse a él, pero que la situación desbordó sus planes.

“Yo hoy no tenía intención de hablar mal de él, (…) pero ha venido a soltar todo su veneno como si fuera un pan de Dios. Es más, yo no he podido dormir toda la noche y yo quería hablar con él para hacer una terapia de pareja, y mira con todo lo que me sales. Ya para mí Carlos está muerto”, sentenció durante la entrevista.

Vanessa López acusa a ‘Tomate’ Barraza de no visitar a su hija

La modelo Vanessa López reveló los problemas legales que tiene con Carlos ‘Tomate’ Barraza por su hija, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Vanessa López se encuentra nuevamente enfrentada con Carlos ‘Tomate’ Barraza; según cuenta, hace un mes que el cantante no acude a visitar a su hija. Por medio de sus historias en Instagram, la modelo reveló que las discusiones y enfrentamientos no cesan entre ellos. En esa línea, confesó que hasta ha enviado cartas notariales para que el artista pase tiempo con la bebé.