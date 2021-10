Vanesa Lopez reveló los malos tratos que sufrió de Carlos ‘Tomate’ Barraza cuando estaba embarazada

Vanesa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza llevan tiempo discutiendo sobre su relación de padres al tener una hija en común: la pequeña Emiliana. Por redes sociales, la modelo dio detalles de la tensa situación en la que se encuentran, al punto de enviarse cartas notariales para que el artista pase tiempo con la menor.

Este viernes 15 de octubre, Vanessa Lopez reveló mediante un enlace en vivo para las cámaras de Amor y Fuego, que habría sufrido maltratos físicos por parte de su expareja durante su embarazo.

“Lo que pasa es que yo estaba muy cegada en ese momento, también cuando regresé con él (Carlos Barraza) estaba embarazada, estaba con muchas cosas. Prácticamente cuando estaba embarazada, ni siquiera dormía con él, me iba al cuarto de mi hijo en el otro piso para no dormir a su lado y en plena pandemia venía y me tiraba un táper como si fuera un animal”, comentó.

La conductora Gigi Mitre le preguntó si había llegado a denunciar al cómico por maltrato físico, sin embargo, Vanesa López dijo que no y enfatizó en que “fue (una situación) horrible”.

Asimismo, declaró que desde ahora solo podrá ver a la menor según el horario que establezca el juez. “Ella todavía no puede salir de mi casa ni quedarse a dormir en la casa de su papá. Si ella hacía eso era porque yo se lo permitía, pero con todo lo que ha dicho, ahora mejor es lo que diga el juez y que traiga un examen toxicológico también antes de querer llevarse a mi hija a dormir a su casa” , dijo en Amor y Fuego.

Frente a todas las acusaciones, el vocalista de Los Barraza, quien también se encontraba en el set del programa, no dudó en defenderse diciendo que si el tema se volvió muy mediático fue por culpa de Vanesa López.

“Mira Vanesa, si yo fui el peor de los hombres aquí públicamente te estoy pidiendo perdón, pero lo único que yo quiero es estar bien contigo entre comillas por el bien de mi hija, nada más, nuestra relación se murió, pero por esa criatura que tú y yo trajimos al mundo, lo que se tiene que hacer es velar por la integridad de Emiliana que tiene 2 años”, comentó Carlos Barraza visiblemente enojado.