‘Tomate’ Barraza se queja sobre pensión para su hija: ‘’Yo no como. Yo no visto’'

Luego de protagonizar una fuerte discusión con la madre de su hija Vanessa López, Carlos ‘Tomate’ Barraza acudió al programa de espectáculos Amor y fuego y aclaró lo antes mencionado por López. Como se recuerda, a través de su cuenta de Instagram, su expareja aseguró que el cantante no acudía a visitar a su hija y que ha solicitado reducir la pensión de alimentos.

Vanessa López también fue invitada en el programa, a través de un enlace en vivo. Barraza manifestó que, antes de la pandemia, él le daba una pensión mensual de 5.000 soles, pero que ahora le aporta un monto de S/2.500.

Por su parte, la expareja del salsero menciona que ‘Tomate’ Barraza tendría algo personal en su contra, ya que la demandó con el fin de obtener una reducción en la pensión de alimentos.

“ Yo gano 3.350 soles en la radio. Yo le doy 2.500 soles a ella. Entonces, yo no como, yo no visto, mi mamá, mi hija mayor. No tengo vida ”, acotó Barraza.

Asimismo, el cantante dio a conocer que López le habría sugerido vender uno de sus autos para poder pagar la manutención a la menor.

Gigi Mitre intervino en la discusión de la pareja y preguntó si la pensión de alimentos que actualmente pasa para su hija (2500 soles), estaba mal. Tras esto, el intérprete de “Ese hombre” mencionó que la pequeña tiene recién 1 año.

Finalmente, la modelo dejó entrever que Barraza le habría sido infiel durante su embarazo. “Me engañó con mi prima” dijo Vanessa.