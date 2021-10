Tomás Medrano, expareja de Paula Arias: “A mí no me terminaron, yo no quise volver”

La cantante Paula Arias continúa dando de qué hablar luego de haber confirmado su reconciliación con el futbolista Eduardo Rabanal. Esta vez, el programa Magaly TV, la firme difundió un mensaje que Tomás Medrano, expareja de la salsera, hizo en su cuenta de Instagram, poco después de las declaraciones que ella brindó en América hoy.

Según comentó la líder de Son Tentación, ella fue quien decidió terminar su relación con el padre de sus hijos debido a que este fue captado con otra mujer por el programa de Magaly Medina.

“Estamos tranquilos y estamos seguros de lo que estamos viviendo, de lo que ha pasado, de cómo hemos solucionado las cosas y estamos juntos. (…) El anterior no se podía perdonar, no se puede comparar”, expresó artista en referencia a su expareja.

Sin embargo, todo indica que la versión de Tomás Medrano sería lo contrario a lo dicho por la salsera. “ Diferencias por favor, a mí no me terminaron…jajaja. Yo no quise volver con nadie. La gente no es tonta ”, escribió en una de sus historias de Instagram.

El programa Magaly TV, la firme lo buscó en su domicilio para que brinde mayores detalles de lo que quiso decir, pero se rehusó a responder ante las cámaras.

En 2019, la salsera Paula Arias se separó de Tomás Medrano tras el ampay de Magaly Medina. Hace unos meses, la cantante inició una relación con el futbolista Eduardo Rabanal.

Paula Arias defiende a Eduardo Rabanal de críticas

“Si yo tomé la decisión de dar una oportunidad, es mi caso, es mi intimidad. Con eso no te hago daño a ti, no le hago daño a la gente, pido por favor que respeten mi decisión y que yo estoy tranquila y feliz (...) No todos los casos son iguales como comparaciones que antes me pasó (su expareja)”, fue lo que dijo Paula Arias en defensa de su novio Eduardo Rabanal.