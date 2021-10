Presidente de la Fundación Teletón: “Será nuestra fiesta de solidaridad”

Con la presencia de algunas figuras representativas de las diversas televisoras locales, ayer se anunció la próxima edición de la jornada de solidaridad Teletón, que se realizará el sábado 6 de noviembre y donde la pequeña Jhonsú Mendoza (6) es la embajadora.

Aldo Miyashiro (América Televisión), Fernando Díaz (ATV), Matías Brivio (Latina), Andrea Llosa (ATV), Rosana Cueva (Panamericana Televisión), Eddie Fleischman y el youtuber Ioanis Patsias acompañaron al hermano Isidro Vásquez, presidente de la Fundación Teletón.

“Estoy con ganas de darles un abrazo”, les dijo emocionado Vásquez a los talentos que se apostaron en un conocido hotel de la capital, pero con la distancia que los nuevos tiempos demandan. “Estarán nuestras figuras de siempre. Esta será nuestra fiesta de la solidaridad”, señaló.

Del panel, Aldo Miyashiro tomó la posta y emocionado agradeció a Fundación Teletón por haber ayudado en el 2020 a los más necesitados. “El año pasado nos embargó una gran tristeza porque por el encierro no habría Teletón y nos preocupaba porque las atenciones que brindan se paralizarían. Hemos sido testigos en cada viaje de todo lo que se hace y necesitan a la vez. Me generaba una gran frustración que esa cadena de solidaridad se detendría y eso haría tambalear todo este proyecto loable de la Fundación Teletón”, dijo el conductor de ‘La banda del Chino’.

Desde Huancayo. La pequeña Jhonsú Mendoza, de 6 años, es la embajadora de la Teletón 2021. Foto: Carlos Felix

Recordó que en medio de un panorama donde la gente no podía trabajar y no tenía qué comer, ese dolor fue mitigado pues se sintió orgulloso cuando, a pesar de todo, la fundación se puso de pie. “La Fundación Teletón buscó recursos y llevó mucho aliento donde se necesitaba. Fue emocionante ver que quien necesitaba esos recursos, los daba para ayudar a esos peruanos que a diferencia de nosotros no podían comer una sola vez al día. Nos ha tocado ver esa realidad dolorosa y triste. Agradezco a la Fundación Teletón por tomar esa decisión, porque pudo ser fácil esconderse como hicieron muchos y agradezco de corazón poner su logística y sus pocos recursos en un 2020 en el que no recibieron nada”.

El periodista Fernando Díaz dijo que tal vez por la coyuntura no podamos donar una fortuna “pero sí privarnos de algo y aportar desde nuestro comportamiento, aceptando la diversidad, incluirla en nuestro vocabulario y que lejos de lesionar ayudemos a abrazar a las personas que afrontan una de las tantas discapacidades que existen”.

Para colaborar con esta jornada solidaria, anunciaron que además de Yape, agencias, agentes, banca móvil, cajas recaudadoras de las tiendas Plaza Vea, Promart, Inkafarma, Tambo y Aruma, también se podrá donar tanto en el Perú como el extranjero desde la web www.teleton.pe.