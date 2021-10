Samahara Lobatón dedicó un emotivo mensaje a su pequeña hija, quien este viernes 15 de octubre cumple su primer año de vida. La influencer compartió tiernas imágenes de la sesión de fotos que tuvo la pequeña previo a su fiesta infantil.

Dicha publicación fue difundida en su cuenta oficial de Instagram, en la cual expuso el gran cariño que le tiene a la bebé.

“Hace 12 meses, tú me diste la vida, conocí al amor verdadero. Ser tu mamá ha sido lo mejor que Dios me pudo regalar, verte crecer, ver cómo eres tan inteligente e independiente, escuchar tus primeras palabras. El día que naciste sentí que estaba completa, que ya nada me faltaba para ser feliz porque tú eres mi felicidad”, escribió la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón también rememoró el instante en que conoció a Xianna, recalcando el cambio que sufrió su vida con el nacimiento de la niña, fruto de su relación con Youna.

“Recuerdo como si fuera ayer cuando te pusieron en mi pecho por primera vez, en ese momento mi corazón explotó de amor tanto que no podía controlarlo... El día que naciste yo también volví a nacer contigo. No sé cómo explicarte lo que siento por ti, mi más preciado tesoro. Te amo, gracias por venir al mundo a hacer completamente feliz a los que te rodeamos y amamos”, agregó.

Samahara Lobatón celebra el primer año de su hija con tierno mensaje: “Tú me diste vida”. Foto: captura Instagram

Samahara Lobatón ha preparado una lujosa fiesta para celebrar el primer cumpleaños de su hija Xianna. A lo largo de los días, ha revelado algunos detalles de lo que será el evento e incluso expuso que ha gastado alrededor de 30.000 soles.