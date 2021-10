Paula Arias tras escuchar a Magaly Medina: “Nunca me verán mal ni derrotada por nada ni nadie”

Paula Arias decidió darle una nueva oportunidad a Eduardo Rabanal, tras difundirse un ampay entre el futbolista y la madre de su hija. Debido a ello, la cantante ha sido muy cuestionada tras reconciliarse con el deportista, por lo que ha decidido responder a las críticas por medio de una historia en Instagram.

“Jajajajajaja Jajajajajaja... Qué nivel de conchudez. Nunca me verán mal ni derrotada por nada ni nadie ”, escribió la artista en tono de burla en sus redes sociales, el jueves 14 de octubre.

Minutos antes, Magaly Medina se tomó un tiempo en su programa para aclarar que la separación con su esposo, Alfredo Zambrano, no fue por infidelidad o una tercera persona, sino por temas personales.

“Yo jamás he perdonado cachos ah, mi comunicado no fue por cachos y creo que eso ha quedado clarísimo, ¿y saben por qué? Porque a la primera que me adornen, eso será titular de primera plana y será el tema de sobremesa durante un mes entero”, expresó.

La respuesta de la presentadora de televisión llegó luego de que la salsera se presentará por la mañana en el programa de América hoy y asegurara que hay muchos que le piden dignidad, la critican, pero son los que más perdonan.

“Esas personas que juzgan, las que más rajan, son las que más han perdonado, hasta comunicado han sacado y han perdonado y de ahí vienen a hablar mal o a pedirnos dignidad. ¡Por favor!”, expresó Paula Arias cuando contaba los detalles de por qué decidió perdonar a Eduardo Rabanal.