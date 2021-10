Paula Arias pide que dejen de criticarla tras reconciliarse con Eduardo Rabanal

Paula Arias estuvo en el programa de Mujeres al mando este viernes 15 de octubre, donde lamentó que en estos últimos días haya sido muy criticada por retomar su relación con Eduardo Rabanal. La cantante ha dejado en claro que tiene las razones suficientes para perdonar al futbolista, por lo cual también ha pedido que cesen los cuestionamientos sobre su relación.

”Lamentablemente, esto es parte de nuestra vida pública, pero quiero pedir que hagan un stop sobre todo lo que ha pasado. Es una decisión que ya la tengo tomada. La que está viviendo soy yo, la que está tranquila y feliz soy yo”, agregó.

Además, la salsera les recordó a sus seguidores que nunca la van a ver rendida ante la ola de cuestionamientos en torno a su reconciliación con el deportista. “Por más que nosotros tengamos una vida privada, (…) me debo al público. Quiero decirle que nunca me van a ver triste, mal, derrotada. Algunas personas se han enfocado solo en criticar, en juzgar, en sacar conclusiones que no son ciertas”. expresó.

El último jueves 14 de octubre, la lideresa de Son Tentación estuvo en el set de América hoy, donde le preguntaron por qué perdonó a Eduardo Rabanal y no al padre de sus hijos, quien también fue ampayado con otra mujer.

“No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales. Yo tengo las razones suficientes para haberle dado otra oportunidad. El caso anterior fue algo que para mí no se podría perdonar. No se puede comparar en nivel porque ya éramos una familia”, detalló Paula Arias.