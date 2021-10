Nicole Faveron habla sobre su experiencia con el cáncer de mama en EEG: Me salvé por detectarlo a tiempo

En la reciente edición de este viernes 15 de octubre, el reality Esto es guerra brindó un espacio para visibilizar y hablar sobre un tema de salud pública que afecta a todas las mujeres: el cáncer de mama. Johanna San Miguel introdujo a Nicole Faveron y le agradeció por haber asistido al programa.

Faveron tomó la palabras y contó la razón de su visita al set de EEG. “Me siento contenta de regresar a este set, pero sobre todo de contarles que me he unido a Pantene para dar un mensaje de prevención de cáncer de seno”, dijo. Asimismo, agregó que esta enfermedad “es la segunda causa de muerte de mujeres en nuestro país” y que detectado en primeros estadios puede ser tratado.

“ Junto a Pantene estamos invitando a todos a educar a las mujeres sobre la importancia de esta prevención ”, anunció. La modelo aprovechó para dar una curiosa cifra estadística: las mujeres tocan su pelo aproximadamente 20 veces al día. Y a partir de ello explicó que cada vez que una fémina se toca el cabello debería hacerse un autochequeo en ambos senos.

La exreina de belleza es una luchadora del cáncer de mama. A raíz de este padecimiento, tuvieron que extirparle el tumor y parte del seno; pese a ello, la modelo logró vencer la enfermedad. “ Soy un ejemplo viviente de esto. A mí me apareció un bultito a los 17 años y me salvé por haberlo detectado a tiempo ”, dijo la ex chica reality.

Faveron, de la mano de Pantene, busca que cada vez más mujeres tomen un rol activo en el cuidado de su salud, ya que los casos de este mal suelen presentarse a partir de los 25 años de edad.

“Es muy importante que tengamos en cuenta tres elementos claves para prevenir. Primero, realizar un autoexamen mensual; dos, consultar a nuestro médico; y número tres, una mamografía anual a partir de los 40 años de edad”, agregó la conductora Johanna San Miguel.

Pantene donará 10 soles de a la Fundación Peruana de Cáncer por cada persona que haga el reto —compartir los tres pasos de un autochequeo— de la marca de productos para el cabello en TikTok. El objetivo de la actividad es recaudar un monto de 50.000 soles.