Mundial de Globos: Shakira celebró el triunfo del peruano Francesco de la Cruz

La final del Mundial de Globos tuvo como campeón al peruano Francesco de la Cruz, quien se llevó de premio 10.000 euros tras derrotar al participante de Alemania. A través de las redes sociales, se hizo viral un video en el que aparece la cantante colombiana Shakira celebrando el triunfo de Perú.

El torneo que se llevó a cabo en España tuvo como comentarista y organizador al deportista y esposo de la intérprete de “Chantaje”, Gerard Piqué. Por ese motivo, la cantante y sus hijos estuvieron presentes en la final del concurso.

En las imágenes que recorren las redes sociales se observa a Shakira gritando el nombre de nuestro país, mientras que graba el preciso momento en que Francesco de la Cruz se lleva la victoria ante el alemán.

”El primer partido de globos en la historia. Perú versus Alemania. (...) ¡Ha ganado Perú, señores! ¡Ha ganado Perú!”, expresó la artista con una sonrisa.

En la publicación, muchos seguidores de la cantante aprovecharon para pedirle que visite el país. “Esperando que pronto vengas por acá”, “Perú te ama”, “Shakira cuando vienes al Perú”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Entre los otros comentaristas que estuvieron en la competencia fueron el narrador español Ibai Llanos, Cristóbal Soria, Alfredo Duro y Ander Cortés.

Por su parte, el joven peruano Francesco de la Cruz, de 18 años, se pronunció luego de su triunfo en el Mundial de Globos. “Ha sido una competencia bastante difícil. No esperaba llegar a esta posición, pero gracias a Dios lo he conseguido. (Se lo dedico) a mi madre, a mis amigos que me han apoyado”, expresó.