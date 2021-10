Melissa Paredes sobre Ignacio Baladán: “No soy su amiga, pero sí lo saludo”

La figura de América Televisión Melissa Paredes sorprendió a los televidentes tras revelar que mantiene una buena relación con Ignacio Baladán. Todo sucedió en la última edición de América hoy cuando la conductora conversaba con Adolfo Aguilar y Susy Díaz sobre la posibilidad de entablar o no una amistad con una expareja.

Mientras seguía la controversia, Melissa Paredes contó que cuando ve en los estudios de América a Ignacio Baladán acostumbra a saludarlo, e incluso, en alguna ocasión, le ha pedido que le regale uno de los postres que él prepara.

“De Ignacio, ¿amiga? Amiga amiga no soy, pero sí lo saludo”, reconoció la ex Miss Perú, para luego agregar: “Que me mande [una torta]”. A pesar de su confesión, la modelo aclaró a los conductores de América hoy que no es amiga del ‘chocolatero’, sino que tienen una relación cordial después de todo.

Momentos después, Melissa Paredes dejó en claro que si bien sí tiene respeto por Ignacio Baladán, jamás viajaría con él, pues se encuentra casada con el futbolista Rodrigo Cuba. “Con Ignacio no me voy a la China, no hay forma”, sentenció.

Por otro lado, el popular ‘Giselo’, Edson Dávila, también dio su punto de vista, pues aseguró que sí era posible mantener una amistad con alguien del pasado.

“Con mi ex somos amigos, sí. Vive en mi mismo condominio, nos saludamos. Es madurez, estuvimos seis años”, manifestó.