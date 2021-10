Lady Guillén criticó a Josimar por abandonar a María Fé Saldaña mientras espera un hijo suyo

La abogada Lady Guillén salió en defensa de María Fé Saldaña al enterarse de que Josimar Fidel se quedará en Estados Unidos hasta el 2022. Como defensora de las mujeres, mostró toda su solidaridad con la joven que espera un hijo del salsero ‘perucho’.

En una entrevista con El Popular, la exbailarina dijo que es lamentable la situación en la que se encuentra la veinteañera, al saber que el padre de su futuro hijo ahora disfruta una nueva relación con la cubana Yanira Cárdenas, en Miami.

“Es lamentable. Muchas personas opinan de algo tan delicado. No tenemos el derecho de cuestionar cómo ella se lleva el pan a su casa, qué tipo de trabajo tiene o qué pasó en su relación: solo ella lo puede decir. Todas las que somos madres sabemos que es una situación que no solo es a nivel emocional, sino también de salud. Mis palabras para ella son de solidaridad, y va mi apoyo como mujer. Ella merece respeto”, comentó Guillén.

El Padre de María Fé Saldaña reveló que estaba en contra de la relación que tenía con Yosimar. Foto: María Fé Saldaña/Instagram.

Asimismo, aseguró que ser madre soltera es una tarea ardua pero no imposible, ya que sí se puede sacar adelante a los hijos sin la necesidad de tener un hombre al lado. “No puedes condenarte a vivir con una persona que toda la vida te hará vivir en tristeza. Si ha decidido tener un embarazo sola, por el bienestar de ella y de su hijo, bienvenido sea”.

Lady Guillén participará en Mi mamá cocina mejor que la tuya

El programa de América TV Mi mamá cocina mejor que la tuya tendrá como invitada a Lady Guillén y su madre para poner a prueba su sazón al cocinar. La exbailarina narró que se divirtió muchísimo en el set pero que fue todo un reto para ella tener la comida lista a tiempo.

“Me tocó un plato que es mi especialidad, pero lo más complicado fue trabajar bajo la presión del tiempo. Mis uñas no me dejaban cocinar, las tenía demasiado largas. Soy sincera. Si no hubiera sido por mi mamá, no hubiese podido terminar de cocinar. Estaba demasiado nerviosa y me olvidé de muchos ingredientes”, dijo la exbailarina.

Reveló que aprendió a cocinar a los nueve años gracias a su abuela y siempre recuerda sus consejos, “‘Hijita, donde vayas tienes que saber lavar y cocinar, para que nadie te fastidie y nunca te mueras de hambre’. Ahora que tengo una familia, aplico todo lo que aprendí de pequeña. Cuando no tengo quién me ayude en casa, yo misma soy”.

Por último, comentó que, cuando recién estaba conociendo a su actual prometido, Christiam Uribe, ella lo llevaba a sus huariques y le hacía comer en sus ‘agachaditos’. Ahora que ya llevan cuatro años y tienen una hija juntos, su pareja ya conoce sus platos favoritos.