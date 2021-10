La voz senior: Pimpinela invita a Reiser Vásquez a su concierto en Lima tras ser eliminado

La voz senior ya se va acercando a la gran final y cada vez son más los participantes que dejan la competencia y ponen en pausa su sueño de convertirse en famosos cantantes. Esta vez, uno de los eliminados fue Reiser Vásquez.

El integrante del equipo Tony Succar interpretó “Todo por nada” sobre el escenario de la competencia y cautivó no solo a su entrenador, sino también a los demás integrantes del elenco.

El dúo Pimpinela, integrado por Joaquín y Lucía Galán, se mostraron bastante impresionados y emocionados al escuchar la presentación del tarapotino y no dudaron en regalarle una ovación de pie junto con los demás jurados.

“¿Qué estás haciéndonos? Maravilloso, emocionante, estoy en el aire. Me levantaste, me tiras y me caí. No puedo más”, fue el comentario que le dio Tony Succar a Reiser Vásquez.

A pesar de que el percusionista alabó su desempeño, no fue el elegido y no participará de la semifinal de La voz senior Perú.

Sin embargo, el participante no se fue con las manos vacías. Reiser Vásquez recibió un inesperado detalle del dúo Pimpinela, quienes lo invitaron a asistir a su próximo concierto en Lima y cantar junto a ellos.