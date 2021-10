Katey Sagal, actriz de Matrimonio con hijos, es hospitalizada tras ser arrollada por auto

El viernes 15 de octubre se conoció que la galardonada actriz Katey Sagal fue ingresada al hospital tras haber sido atropellada por un automóvil mientras cruzaba una calle en Los Ángeles (Estados Unidos), según informó el portal TMZ.

El accidente, ocurrido el jueves 14 alrededor de las 11.40 a. m., se produjo cuando el conductor de un Tesla giró a la izquierda y aparentemente no vio a la actriz de 67 años cruzando la calle.

PUEDES VER: Jared Leto fue gaseado al quedar atrapado en una protesta antivacunas

Según TMZ, ocurrido el impacto, el conductor, quien no ha sido identificado, se detuvo para socorrer a Katey Sagal, antes de que llegara la ambulancia que la trasladó al hospital.

“Nuestras fuentes dicen que la Policía no emitió citaciones y no se realizaron arrestos. Tampoco hubo drogas ni alcohol involucrados. El incidente sigue bajo investigación”, aseguró el portal.

Por otro lado, Entertainment Tonight informó que las lesiones de la protagonista de Sons of anarchy no son de gravedad y se encuentra estable y fuera de peligro, por lo que se espera su alta pronto.

Katey Sagal es una de actrices más reconocidas de la televisión desde finales de los 80, cuando alcanzó la fama internacional con la serie Married... with children, (Matrimonio con hijos, en español), con el papel protagónico de Peggy Bundy.

Finalizada la serie tras 10 años y 11 temporadas, se embarcó en diversos proyectos, como Futurama, That ‘70s show, Shameless, Dead to me y Sons of anarchy, por la que ganó un Globo de Oro.

Actualmente actúa en el sitcom The Conners junto con John Goodman, Laurie Metcalf y Sara Gilbert.