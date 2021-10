Karen Dejo pasará casting para ingresar a reality en Miami: “Me siento emocionada”

Karen Dejo viajó hace unos días a Estados Unidos junto a un grupo de amigos sin sospechar que se le presentaría una oportunidad de oro. La aún integrante de Esto es guerra pisó suelo norteamericano para vivir unos días de relajo y terminó encontrando la gran oportunidad de ingresar a un reality en Miami.

Así lo dio a conocer la propia modelo nacional, quien a pesar de no querer dar más detalles contó que en las próximas semanas pasará por una rigurosa prueba con miras a ingresar a un programa en el estado de Florida.

“De verdad que me siento emocionada, me fui a relajarme el fin de semana pasado con unos amigos y miren lo que me ocurre… Es demasiado hermoso, un sueño para mí, Dios quiera se concrete”, expresó para El Popular.

Luego, Karen Dejo agregó que por quincena de noviembre pasará el casting y de darse la chance firmaría contrato de un año con dicho espacio. Además, podría llevarse a su hija a tierras estadounidenses, pero antes tendría que conversarlo con el padre de la niña.

Karen Dejo

“Como máximo en la quincena de noviembre. Estoy muy ansiosa, emocionada como una niña. Es la gran oportunidad que esperaba”, añadió. Por último, la chica reality reveló que aún mantiene un vínculo laboral con Esto es guerra y que espera el llamado de la producción.

“Tengo aún contrato con ellos todo este año. Espero volver pronto, me he seguido preparando para la competencia, a ver si me llaman. Mientras, estoy en lo mío”, expresó.