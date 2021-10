Juliana Oxenford se queja de que su vecino escuche a Arjona a alto volumen y recibe contundente respuesta

Mediante su cuenta personal de Twitter, la presentadora de televisión Juliana Oxenford cuestionó que un vecino suyo entone las canciones del baladista Ricardo Arjona y de Romeo Santos. Este hecho causó diversas reacciones entre los internautas.

Asimismo, la periodista sostuvo que si su vecino reproducía canciones de Camilo, tomaría la decisión de mudarse.

“Ayer Ricardo Arjona y hoy Romeo Santos. El vecino me odia, no hay duda. A todo volumen, repite las mismas canciones, canta, el ruido se filtra, me ensordece. Esto es contaminación sonora. Si mañana me sale con Camilo, me mudo”, comentó Juliana Oxenford.

Ante esto, un usuario no dudó en responderle lo siguiente:

“ Ponle tu programa a todo volumen y vas a ver cómo se muda él primero ”, escribió el cibernauta. El comentario generó las risas en la mayoría de los usuarios.

El tweet de Oxenford tiene hasta el momento más de 2.000 ‘me gusta’. En tanto, la respuesta del internauta, 1.164 reacciones.

Juliana Oxenford se queja a través de un tuit y usuario de Internet le responde de manera irónica. Foto: Juliana Oxenfor/Twitter

Juliana Oxenford se pronuncia tras retiro de Guido Bellido de la PCM: Quería decirle que estoy contenta con su salida del gabinete

Luego del mensaje a la Nación que dio el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones ,el último 6 de octubre, anunciando el retiro de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros, la periodista se pronunció al respecto.

La presentadora publicó un tweet en el que informaba que entrevistaría al expremier en el programa de ATV que conduce. No obstante, minutos después, anunció que Guido Bellido ya no asistiría a su programa periodístico.

“¿Qué pasó señor @GuidoPuka? ¿De pronto arrugó y ya no hay entrevista? ¿Su jefe Cerrón le recomendó que nos cancelara? Una pena, yo que quería decirle frente a frente que estoy más que contenta con su salida del gabinete. Hasta traductor teníamos por si nos salía con ofensas ”, señaló.