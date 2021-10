Janet Barboza regaña a Edson Dávila por burlarse del contagio por COVID-19 de Melissa Paredes

Janet Barboza llamó la atención a Edson Dávila en América hoy, este viernes 15 de octubre, por mostrarse sarcástico con el contagio por coronavirus que tuvo Melissa Paredes semanas atrás. La conductora del programa le pidió que tenga respeto con quienes afrontaron la enfermedad luego de haber dado positivo.

Tras el adelanto de lo que se verá el sábado 16 en Reinas del show, la esposa del ‘Gato’ Cuba recordó cuando se ausentó del magazine y tuvo que estar en cuarentena.

“Yo tenía COVID-19, te baja las defensas. Y para estar con el ánimo arriba, mi doctor me dijo que esté alegre. A cada uno le da diferente. Eso no quiere decir que yo estuve en casa porque me dio la gana”, contó la panelista sobre sus días en aislamiento.

En un momento de su discurso, el popular ‘Giselo’ la interrumpió diciendo en tono sarcástico que la veía haciendo tiktoks.

“ Edson, no es una enfermedad para hacerle chistes y gracia. Recordemos que miles de peruanos fueron afectados por la COVID-19 ″, le respondió Janet Barboza.

Adolfo Aguilar, quien también se encontraba en el set de televisión, respaldó el comentario de la conductora y aclaró que la intención no era burlarse sobre cómo afrontaron las personas dicha enfermedad.

Melissa Paredes vuelve a la TV tras superar la COVID-19

Como se recuerda, Melissa Paredes retornó a América hoy el pasado martes 12 de octubre, tras superar la COVID-19. La también integrante de Reinas del show se mostró emocionada por volver a ver a Janet Barboza y Ethel Pozo.

“Estoy feliz, estoy contenta y agradecida con el programa por otra vez abrirme las puertas. A mis abuelitos que me esperaron, aquí estoy más fuerte que nunca”, expresó frente a las cámaras.