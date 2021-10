Hija de Madonna, Lourdes Leon, revela que su madre fue muy ‘controladora’ en su adolescencia

Lourdes Leon, la primera hija de Madonna, concedió una entrevista para Interview magazine que tuvo como presentadora a Debi Mazar, amiga de la cantante de pop. En la conversación, Lourdes fue consultada sobre diversos temas de su vida, uno de ellos fue la relación que tuvo con su madre cuando asistía a la preparatoria.

Tras ello, Lourdes dijo que no veía el momento de salir de su casa e independizarse de su madre, pues aseguró que era una mujer muy controladora.

“ Creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personajes famosos y me dijo ‘Mis hijos no van a ser así’ . Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti. Mi mamá es tan fanática del control... ella me ha controlado toda mi vida que necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me graduara de la prepa ”, contó la estudiante de diseño de modas a la revista Interview.

Lourdes Leon nace fruto de la relación de Madonna con Carlos Leon. Foto: Lourdes Leon/Instagram

La modelo de 25 años vive sola ahora en el barrio de Bushwick en Brooklyn, Nueva York, y es quien se encarga de pagar su colegiatura. “La gente piensa que soy una niña rica sin talento a la que le han dado todo, pero no lo soy”, agregó la también hija del cubano Carlos Leon.

Asimismo, la hija de la cantante Madonna contó que pese a que no le gusta ser controlada por su madre, admira lo libre que siempre ha sido para otras mujeres y “adelantada a su tiempo”. Aunque su madre controlaba lo que comían, no los dejaba ver televisión ni comer helados, Leon reconoce que ella es una mujer maravillosa.

Lourdes Leon es la primera hija de la cantante Madonna. Foto: Lourdes Leon/Instagram

“He sido capaz de reconocer lo fabulosa que es esta mujer, lo que ha influenciado a otros artistas y lo poderosa que ha sido para otras mujeres. Mi madre es la persona más trabajadora que conozco ” acotó la famosa.

Lourdes Leon se dedica a las pasarelas como medio de sustento, y ha mostrado interés en la moda, la danza y la estética, pero aún no ha decidido si apuesta por la actuación.