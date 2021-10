Ethel Pozo celebra los 89 años de su abuelita con un tierno mensaje: “Mi incondicional”

Ethel Pozo dejó ver su lado más emocional en su último post de Instagram, donde le dedicó unas palabras a su abuela ‘Techi’ por sus 89 años. La conductora recordó varios episodios de su infancia junto a ella, incluso reconoció que hizo hasta el rol de madre, ya que Gisela Valcárcel, al ser madre soltera, tenía que ir a trabajar.

“Feliz Cumpleaños, mi ‘Techi’. Hoy cumple 89 años esta mujer que sin duda es la mejor abuelita del mundo. Mi incondicional, la que me levantaba poniéndome el biberón con leche chocolatada, la que me preparaba mis papas fritas con pollito todas las noches. Es ella la que me engreía desde pequeña porque, más que una nieta, decía que era una hija , ya que mi mami era madre soltera y la ‘Techi ayudaba’ en mi crianza directamente”, escribió.

La hija de Gisela Valcárcel reveló a sus seguidores cómo fue su infancia con su abuela 'Techi', quién está de cumpleaños. Foto: Ethel Pozo/Instagram

La conductora de América hoy también reveló que su abuela era su mayor confidente y le hablaba hasta de sus primeras ilusiones amorosas.

“ Esta mujer me dio todo el amor del mundo en mi infancia. Recuerdo que me gustaba dormir junto a ella, salir a pasear y conversar por horas de todo, hasta de chicos. Hoy, mi abuelita ‘Techi’ ya no puede recordarme, pero nosotros sí a ella para celebrar su vida y su legado: cuatro hijas maravillosas, 10 nietos que la adoran y 11 bisnietos que la ven y sonríen porque saben que ella es la reina madre. ¡Feliz día, abuelita ‘Techi’! Te amamos”, finalizó.

Ethel Pozo responsabiliza a Josimar tras vivir agresión

Las conductoras del programa matutino Ethel Pozo y Melissa Paredes protagonizaron un intercambio de palabras al mantener opiniones diferentes sobre las supuestas agresiones de las que habría sido víctima Josimar Fidel por parte de su expareja María Fe Saldaña.

La hija de Gisela Valcárcel señaló que el salsero se victimiza. “De repente, él se victimiza o cuenta esta verdad frente a su familia, su versión, pero ahora está con otra persona. Tú (Josimar) permitiste que te agredieran y seguir con ella (María fe). Ahora estamos en esto, es un amor tóxico, es una relación enfermiza”, comentó.