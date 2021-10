Alejandro Pino indignado con Karen Dejo tras minimizarlo por ser nuevo en Esto es guerra

Alejandro Pino, integrante del elenco de Esto es guerra, se mostró indignado por las declaraciones de Karen Dejo. Al ‘combatiente’ no le gustó las expresiones de su compañera y decidió responderle en una de sus historias de Instagram.

Mediante un video, la popular ‘Sabrosura’ contó que seguía sorprendida de la reciente eliminación de EEG. “ Pensé que iba a salir el ‘Chocolatito’ (Alejandro del Pino) por ser el chico más nuevo. Suelen quedarse las personas que compiten más ”, dijo en sus redes sociales.

En tanto, el tiktoker le dejó un mensaje. A través de sus historias de Instagram, le recordó que tener menos tiempo en el espacio de América TV, no lo hace menos.

PUEDES VER Magaly Medina tras caída de Alejandro Pino en EEG: Le hicieron injerto de piel

“Puedo ser nuevo, pero he demostrado que puedo dar lo mejor en mi equipo. Entiendo que seguro no has visto el programa en estas últimas semanas. Se ha notado mi mejora (para bien) en las competencias”, aseguró Pino.

“Un voto no tiene nada que ver con la amistad ni mucho menos con lealtad hacia otra persona. Se trata de un voto objetivo, es una competencia y tenemos que saber respetar las decisiones de las personas”, agregó Alejandro.

PUEDES VER Esto es guerra: usuarios piden eliminación de Angie Arizaga por su poca participación

En esa línea, el joven prometió seguir dando lo mejor de sí para convertirse en el mejor competidor.

Como se recuerda, hace unos días sufrió una lesión luego de accidentarse en uno de los juegos de EEG.