Eduardo Rabanal se olvida de las críticas y declara su amor a Paula Arias en una publicación

Paula Arias se encuentra en un momento tenso, al recibir duras críticas por haber regresado con Eduardo Rabanal, a pesar de haber sido ‘ampayado’ con la madre de su hijo. La salsera estuvo este jueves 14 de octubre en el set de América hoy y dijo que ambos se encuentran tranquilos y seguros.

“Estamos juntos, sí, pero eso no quiere decir que yo sea una mujer insegura, porque se ha tocado mi tema en todos los programas, que yo necesito a una persona para ser feliz y no, lo he demostrado siempre” , expresó.

Ahora, se puede apreciar cómo Rabanal grita su amor por la líder de Son Tentación en sus redes sociales con mensajes como: “un día menos para más felicidad”, acompañado de una foto de los dos juntos posando sonrientes y abrazados. Acto seguido se puede ver en los comentarios como Paula responde con un “muy feliz, mi amor”.

Eduardo Rabanal ignora las críticas y demuestra su amor a Paula Arias

Ethel Pozo recomendó a Paula Arias asistir a un psicólogo para que proteja su salud emocional

Diversas personalidades de la televisión se animaron a dar consejos a la salsera peruana para que analice si debería o no regresar con el futbolista Eduardo Rabanal, y Ethel Pozo fue una de ellas.

La hija de Gisela Valcárcel le pidió a Paula Arias en el programa América hoy que recapacite y priorice su salud mental. “Quiero omitir mi opinión, pero si se sienten como Paula Arias, quiero instarles a que busquen ayuda psicológica, y se pregunten por qué vuelven a este tipo de situaciones (...) Nos desarrollamos profesionalmente, y muchas veces no le damos hincapié a lo emocional. Es muy importante la evolución emocional , y casi siempre nos pasa”, añadió.