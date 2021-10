Camilo y Evaluna Montaner: la historia de amor de la pareja que espera a su primer bebé

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se han convertido en la pareja del momento luego de anunciar que serán padres. Los cantantes revelaron el embarazo a través del video musical de “Índigo”, su último tema. La noticia generó revuelo en redes sociales y decenas de artistas, famosos y personalidades del espectáculo expresaron su alegría por la pronta llegada del bebé.

A pesar de ser figuras mediáticas, ambos artistas han logrado consolidar una de las relaciones más estables y duraderas del medio, por lo que se han vuelto un referente para muchos jóvenes, y hacen suspirar a millones de personas alrededor del mundo con sus románticos detalles.

Pero ¿cómo inició la historia de amor entre Camilo y Evaluna? En esta nota te contamos cómo se conocieron, la forma en que decidieron iniciar su noviazgo y todos los detalles de su vida juntos.

¿Cómo se conocieron?

A pesar de lo que muchos podrían pensar, el primer encuentro de Evaluna y Camilo Echeverry no fue nada romántico. Ambos cruzaron miradas por primera vez en el año 2014, durante el lanzamiento de un shampoo para niños en Colombia.

En un video que publicaron en YouTube comentaron cómo fue este momento y lo que pensaron al verse por primera vez, recalcando que en ese momento los dos tenían pareja. “Fue súper normal, me acuerdo que nos tomamos un selfie. Me regaló su sencillo y me puso una dedicatoria”, dijo la hija de Ricardo Montaner.

Luego de este momento, se dejaron de ver hasta que la venezolana volvió a contactarse con Camilo a través de redes sociales para expresarle sus buenos deseos. En este segundo contacto, el intérprete colombiano le reveló que no había podido dejar de pensar en ella.

Según indicaron en dicho clip, desde ese día no dejaron de hablar por WhatsApp. “Hablábamos todo el día para todo, todo el tiempo. .. Yo sentía que la conocía de toda la vida, como que nos empezamos a gustar”, precisó el cantante.

Camilo y Evaluna comienzan su romance

Luego de conversar a distancia (Evaluna residía en Miami), se reencontraron en Colombia y en una reunión de amigos pasaron un incómodo momento al recibir muchas preguntas sobre su vínculo. Ante esto, decidieron formalizar su relación.

Desde entonces, se concentraron en consolidar su romance y conocerse a fondo. Camilo decidió mudarse a Estados Unidos y fue en este momento en que decidieron abrir un canal de YouTube, en el que compartieron diversos pasajes de su vida y contaron a sus seguidores detalles de su convivencia.

El matrimonio

Tras cuatro años de su primer encuentro, Camilo decidió proponerle matrimonio a Evaluna Montaner de una romántica y singular manera. El artista no tuvo mejor idea que pedir la mano a su enamorada en medio de una sala de cine y ante la presencia de sus familiares más cercanos.

Poco tiempo después comenzaron los preparativos para la ceremonia de casamiento que se llevó a cabo el 8 de febrero del 2020 en Miami. El romántico momento generó revuelo en las redes sociales con las emotivas escenas y fotografías que trascendieron virtualmente.

Sin embargo, el matrimonio de Evaluna y Camilo Echeverry también causó comentarios negativos por un ritual de lavado de pies que tuvo lugar en medio de la boda.

Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero. Foto: Instagram

El siguiente paso de la relación entre Camilo y Evaluna: su hogar

Algunos meses después de casarse, la famosa pareja latinoamericana pasó a una nueva etapa en su matrimonio. Luego de mucho ahorro, pudieron adquirir su primera vivienda y no dudaron en compartirlo con todos sus fanáticos a través de una canción.

En el videoclip de “Vida de rico” se puede ver cómo Camilo y Evaluna muestran las diversas habitaciones de su hogar e incluso retratan su esfuerzo al renovar ellos mismos algunos detalles estéticos del lugar.

La pareja de esposos muestra las diferentes habitaciones de su hogar en "Vida de rico". | Foto: VEVO

La llegada de “Índigo” y el embarazo de Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner dieron un paso más en su relación y se encuentran esperando a su primer bebé. Los artistas se convertirán en padres primerizos próximamente y ya están contando los días para conocer a su heredero o heredera.

El anuncio del embarazo se realizó a través del estreno de “Índigo”, su más reciente canción. En la letra del tema cuentan cómo se sintieron al conocer la noticia y cuáles son sus expectativas ante su futuro como familia.

Luego de generar expectativa entre sus seguidores, la pareja reveló que su primogénito llevaría el nombre del mencionado single y explicaron en qué se inspiraron.

“Índigo es un nombre que podemos ir diciéndole desde ya, sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer. Nos gustó muchísimo. Además, es uno de nuestros colores favoritos”, dijo la futura mamá en una entrevista.

Camilo y Evaluna: canciones que cuentan su historia de amor

Una de las cosas que los caracteriza como pareja es que a través de los años han contado su historia con la música y sus videos musicales. En muchas de sus canciones exponen los momentos más importantes de su romance, como su primer encuentro y enamoramiento, su boda e incluso la adquisición de su primer hogar.

Son cinco las canciones que narran la soñada historia de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner:

“Medialuna” - cuenta sobre su primera cita y su noviazgo.

“Por primera vez” - muestra imágenes de su matrimonio y detalla las expectativas ante su futuro juntos.

“Favorito” - comparten su luna de miel y sus primeros días como esposos.

“Vida de rico” - hablan de su emoción por llegar a su primer hogar propio.

“Índigo” - revelan públicamente el embarazo de Evaluna y la emoción de ambos por la llegada de su primer bebé.