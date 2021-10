Baldomero Cáceres regresa a la actuación en Contactado, un filme sobre política, fe y manipulación

Contactado es el más reciente trabajo de Marité Ugás, quien vuelve a la gran pantalla tras su éxito con El chico que miente (2011), ganadora de diez premios en diversos festivales internacionales.

Esta vez, la realizadora peruana narra la historia de Aldo (Baldomero Cáceres), un exlíder de una secta extraterrestre que permanece solitario y alejado de sus creencias. Sin embargo, la aparición de un joven (Miguel Dávalos) seguidor lo hará revivir su pasado y despertará un lado sombrío del personaje .

La cinta podrá ser vista de manera gratuita a partir de este viernes 15 de octubre en diversos puntos de Lima y Chilca, lugar donde se grabó parte de la producción por ser una conocida zona de avistamientos extraterrestres.

Conoce más detalles sobre Contactado y algunos temas que imprime en su narrativa, como parte de la cosmovisión peruana, explicados por su protagonista Baldomero Cáceres.

¿Qué aspectos de la sociedad peruana retrata la película Contactados?

Fundamentalmente ese apego a tener creencias, a tener fe, a buscar unirse a algún tipo de esperanza. Dentro de nuestra realidad, la gente tiende a buscar estas formas místicas, ya sea a través de temas religiosos o, como en este caso, una secta que tiene que ver con ovnis o con extraterrestres.

¿Dirías que es una crítica al poder?

Hay varios temas dentro de la película. Uno puede ver cómo el poder puede llevar a vanagloriarte o a perder un poco los estribos, el contacto con la realidad.

Aquí también entra la religión...

Claro, hay lugares donde existen los cultos de todo tipo, religiosos, tradicionales, de la iglesia católica, tradiciones como la del Señor de los Milagros, fiestas populares en el interior del país, en todo el mundo andino. También existe cierto apego hacia los ritos o ciertas creencias, hay grupos de gente que creen en la vida extraterrestre. En ese sentido, el Perú tiene ahí otra de sus riquezas, su capacidad de creer.

Baldomero, estuviste alejado buen tiempo de la actuación, ¿qué te animó a interpretar a Aldo en Contactado?

Sí, hace ocho años hice mi última obra de teatro y luego en novelas, la última la hice hace unos 12 o 14 años. Decidí buscarme la vida de otra manera, me reinventé en otras profesiones.

¿Qué estuviste haciendo?

Primero estaba haciendo prensa, estuve de fotógrafo en una revista, en Movistar, luego hice asesorías. La verdad es que me ha ido bien, eso me ha permitido no aceptar, quizás, algunas cosas para las que no estaba motivado, la vida del actor es inestable laboralmente y económicamente. Había llegado un momento en que esta inestabilidad repercutía en mi estado emocional, entonces decidí dar un paso al costado y asumir otras formas de vida un poco más estructuradas.

A partir de eso, ya si habían cosas que me provocara hacer, que me motivaran, las hacía. Como hace 8 años hice una obra en el teatro Británico o, en este caso, el proyecto de Marité (Ugás), que me llamaron para un casting, lo pasé, les gustó mi performance y a partir de ahí ya nos pusimos a trabajar.

¿Cómo ha sido la construcción de tu personaje, Aldo?

Parte siempre de la primera lectura del guion, a partir de ahí hay conversaciones con la directora, hacemos trabajos de mesa, ensayos, improvisaciones. Tratamos de buscar la parte interior del personaje, qué es lo que siente, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones para hacer lo que hace.

También hay trabajo a nivel físico para desprenderme del Baldomero que soy y acercarme más a un personaje que tiene otros ritmos, otra gestualidad, toda esta idea que tiene la directora sobre el personaje para construirlo.

¿Dirías que has impregnado aspectos personales tuyos en Aldo?

Sí, claro. Al estar en una pantalla grande te obliga a una naturalidad y por lo tanto es muy delicado el trabajo del actor. En el cine hay primeros planos durante muchos minutos, no puedes engañar a la gente. Todo parte de un trabajo interior y a partir de eso ya se dan los otros cambios. Creo que el personaje está bien logrado, la verdad estoy muy satisfecho y espero que así sea tomado por la gente que vaya a verlo.

¿Cuáles son las locaciones más comunes que usaron para grabar Contactado?

Grabamos en varias huacas de Lima, en la huaca Mateo Salado, en otras huacas de Chorrillos, luego en varias locaciones de Chilca, porque se sabe que ese es el centro donde se hacen cultos extraterrestres.

¿Antes de interpretar a Aldo tenías afinidad con el tema de extraterrestres? ¿Cuál era tu postura al respecto?

No es una cosa que particularmente me haya interesado demasiado, no me he podido acercar a esas creencias, no he tenido una preocupación particular sobre el tema. Cuando empecé a investigar para construir al personaje, descubrí un mundo que antes no me inquietaba. Trato de pensar más en la realidad y cómo afrontarla sin que creencias religiosas ni de otro tipo intervengan.

¿Cómo ves los espacios para el cine independiente?

Definitivamente no podemos hablar de nada si continúa la pandemia, el cine ha sido un sector muy castigado y no sé si la gente está preparada para volver a los cines, existe todavía mucho miedo, aún hay un alto riesgo de contagio. Entonces, brillantemente, a mi parecer, la producción aceptó una manera diferente de exhibir la película, como una manera de transición a la exhibición en salas cerradas. Hay mucha generosidad por parte de la productora al exhibirla de forma gratuita, va llegar a muchos lugares.