Así se baila: Juan de Dios Pantoja se contagió de la COVID-19

El reality de baile Así se baila se encuentra en peligro tras descubrirse el contagio por la COVID-19 de Juan de Dios Pantoja, ya que no sería el único infectado.

A pesar de haberse contagiado, el influencer no habría estado cumpliendo con el aislamiento. Mediante sus historias de Instagram se muestra sin usar mascarillas e incumpliendo con las medidas sanitarias. Asimismo, su pareja, Kimberly Loayza, hasta el momento no se ha infectado pero muestra síntomas.

“Yo estoy bien gracias a Dios. Tengo gripe y esas cosas, pero no COVID-19, hasta ahora . Juanito sí, dentro de lo que saben, está bien; está tomando medicamentos, está cuidándose y en cuarentena”, comentó la modelo mexicana.

¿Cómo se habría propalado el virus por el estudio del reality?

El programa Así se baila venía cumpliendo con las medidas sanitarias para prevenir contagios de la COVID-19. El personal realizaba tests de descarte diariamente y, como obligación, todos debían pasar por el proceso antes de comenzar con los ensayos.

Sin embargo, se comenta que, si bien se aplicaban las pruebas de descarte, la distancia y la protección eran cumplidas a medias, lo cual habría sido el origen de la proliferación del virus. Además, en los backstages y en las redes sociales de los participantes se les veía a todos juntos, abrazados, sentados cerca uno del otro sin ningún tipo de protección.

¿Cuál será el futuro de Así se baila?

Según El diario de México, el protocolo indica que, ante contagios, las personas cercanas deben aislarse obligatoriamente y no habría forma de seguir con el programa; aun así, por el momento no se estaría pensando en esa posibilidad.

Las parejas de baile que hasta el momento no se han contagiado, o al menos no lo han publicado, y se sienten bien podrán participar en un especial donde tendrán que elegir su mejor baile de los que hayan realizado en el pasado, y el ganador se llevaría una suma de dinero. Sin embargo, nada está dicho, pues si se confirman más contagios no quedará de otra que suspender el reality show de Telemundo.