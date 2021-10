Thamara Gómez sobre su casa alquilada: “Estoy ahorrando para comprarme mi propio departamento”

Thamara Gómez dejó en claro que el lujoso departamento donde vive es alquilado y negó rotundamente que tenga un ‘sugar daddy’, ya que ella trabaja desde muy joven. El pasado 15 de setiembre, la cantante mostró el lugar donde vive actualmente al programa conducido por Tula Rodríguez; sin embargo, no contó si era propio o compartía los gastos con alguien más.

“Hace poco me hicieron una nota para En boca de todos, a quienes les abrí la puerta de mi nuevo hogar, pero quiero aclarar que es un departamento que estoy alquilando (…) Estoy ahorrando de sol en sol para comprarme mi propio departamento y lo lograré a base de mi trabajo ”, expresó para Trome.

En esa misma línea, la vocalista aseguró que le molesta que la critiquen por vivir en Miraflores y sostuvo que todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo. “El hecho (de) que viva en Miraflores no quiere decir que tenga un ‘sugar daddy’. Jamás me ha gustado la vida fácil, todo lo que he conseguido ha sido a base de mi sacrificio y trabajo”, sentenció.

En las últimas semanas, la exintegrante de Puro sentimiento reveló que su salida de la orquesta musical tuvo que ver con el ingreso de Pamela Franco a la agrupación.

El 7 de octubre, Thamara Gómez estuvo en el programa de Mujeres al mando, donde le preguntaron sobre su retiro del grupo de cumbia, a lo que ella respondió: “Lo de la señora rebasó el vaso”, haciendo referencia a la pareja de Christian Domínguez, confesión que sorprendió a las conductoras de televisión.