Susy Díaz: Walter Obregón planea viajar a Francia por su cumpleaños con la empresaria

Susy Díaz y Walter Obregón viajaron a México el pasado 26 de setiembre para celebrar el cumpleaños de la actriz cómica. Tras las críticas recibidas, la exparlamentaria negó rotundamente que haya retomado su relación con el ‘Príncipe de Huarmey’. Sin embargo, la expareja de la empresaria aseguró que tienen planeado visitar Francia.

Durante entrevista, se le preguntó si tiene pensado realizar otro viaje, a lo que él respondió. “ Para mi cumpleaños, en noviembre, estamos pensando ir a Francia . Con Susy tenemos buena comunicación”, aseveró para Trome.

Además, se le consultó sobre la frase expresada por la actriz, quien dijo. “Mientras no encuentro el indicado, seguiré saliendo con el equivocado”.

Obregón manifestó que no se siente utilizado por la madre de Flor Polo y aseguró que nunca ha perdido la comunicación con su expareja. “Somos amigos y hablamos casi todos los días. Sé cómo es Susy y lo que diga lo tomo a bien porque entiendo que es parte del espectáculo, eso vende”, reveló.

Tras su regreso de México, Susy Díaz se presentó en el programa de Magaly Medina, el pasado 5 de octubre, donde contó detalles de su viaje y celebración de su cumpleaños número 57. Pero lo que llamó la atención de la conductora es que la actriz comparara su vida amorosa con la de Jennifer Lopez.

“¿Ahí no ves a Jennifer Lopez? ¿cuántas veces se casa y vuelve con su ex? Yo he aprendido de ella”, expresó la excongresista, a lo que la presentadora de televisión cuestionó que ninguna de sus exparejas se parece a Marc Anthony o Ben Affleck.