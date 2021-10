Sheyla Rojas se reencuentra con su hijo y Antonio Pavón en México

Finalmente, Sheyla Rojas se reencontró con su pequeño hijo, quien llegó a México junto a su padre Antonio Pavón y la novia de este, la trujillana Joi Sánchez. Como se recuerda, la misma influencer peruana los invitó a la casa que comparte con su actual pareja en Guadalajara en agradecimiento por la hospitalidad que tuvieron con ella en España.

Antonio Pavón usó sus historias de Instagram para compartir algunos videos del preciso instante en que su hijo se reencontraba con su madre en tierras aztecas. En las imágenes se pudo apreciar la emoción de ambos, quienes se dieron en un fuerte brazo.

Cabe mencionar que la visita del torero y su familia a la casa de Sheyla Rojas y su pareja, el empresario ‘Sir Winston’, también se debe al viaje que tienen que realizar a Estados Unidos para la operación del niño. Sin embargo, antes de entrar al país americano, ellos tienen que hacer cuarentena obligatoria, norma que se ha sido impuesta a todos los que vienen de Europa.

“Antonio me contó que próximamente va a viajar con su bebé a Filadelfia porque al niño le faltan unas operaciones bastante delicadas que requieren mucho cuidado. Van a estar 14 días en Guadalajara siendo huéspedes de Sheyla Rojas para después partir a su destino ”, comentó Magaly Medina a fines de setiembre.

Asimismo, se supo que Sheyla Rojas no podrá viajar a Estados Unidos para la operación de su hijo, ya que le negaron la visa. “Es que yo no tengo la visa. Estoy detrás de eso, cuando la pedí en febrero me negaron la visa, para mí es complicado. Obviamente, lo único que tengo que hacer es volver a tramitar y espero que esta vez las cosas sí se den”, dijo en América hoy.