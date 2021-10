Paula Arias tras retomar su relación con Eduardo Rabanal: “No quiere decir que yo sea una mujer insegura”

La salsera Paula Arias estuvo este jueves 14 de octubre en el set de América hoy y reveló detalles de su reconciliación con Eduardo Rabanal. La cantante dijo que ambos se encuentran tranquilos y seguros de lo que están viviendo a pesar de las múltiples críticas que ha recibido por decidir perdonarlo.

“ Estamos juntos, sí, pero eso no quiere decir que yo sea una mujer insegura, porque se ha tocado mi tema en todos los programas , que yo necesito a una persona para ser feliz y no, lo he demostrado siempre”, expresó.

Durante el programa, Janet Barboza decidió preguntarle por qué decidió no perdonar al padre de sus hijos, quien fue ampayado con otra mujer, y sí al futbolista.

“No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales. Yo tengo las razones suficientes para haberle dado otra oportunidad . El caso anterior fue algo que para mí no se podía perdonar. No se puede comparar en nivel porque ya éramos una familia”, indicó la líder de Son Tentación.

Tras su reconciliación, la salsera estuvo en el programa En boca de todos el último miércoles 13 de octubre, donde explicó que la decisión de regresar con su expareja es un tema de su vida privada.

“Hubo una pausa, se terminó la relación. Si yo he regresado con él, al día siguiente, en una semana, un mes, un año, es mi vida privada, yo sé por qué lo hago”, manifestó Paula Arias luego de revelarse el ampay entre Eduardo Rabanal y la madre de su hijo.