OV7 podría ofrecer tour para celebrar sus 30 años de fundación

La banda de pop más famosa de los años noventas OV7 podría ofrecer concierto con motivo de sus 30 años; sin embargo, no hay nada seguro luego de que no llegarán a ningún acuerdo tras varios reencuentros postergados.

Como se creía, la agrupación musical iba a ofrecer su nueva gira el año pasado, específicamente en los meses agosto y septiembre, pero todo quedó paralizado porque aumentaron la cantidad de contagiados de la COVID-19. No obstante, esa no ha será la única vez que el grupo mexicano haya intentado volver a juntarse luego de su época dorada.

Todo indicaría que el próximo año los seguidores de los intérpretes de “Enloquéceme” puedan revivir las canciones más conmemorativas de la banda. Así lo dio a entender una de los siete integrantes que conformaba la agrupación, Mariana Ochoa, en una entrevista al programa de televisión Ventaneando.

En ese sentido, afirmó: “La verdad, lo hemos dicho fuerte y quedito, todos queremos hacer esta gira, simplemente hay diferentes formas de pensar o de ponernos de acuerdo; algunos creen que las necesidades son unas, otros creemos que las necesidades son otras y justo te dije ‘llega después de tal hora porque tengo un Zoom muy importante’, vamos colgando todos de decir ‘vamos con la gira, pongámonos de acuerdo para las fechas del 2022′″.

A pesar de los esfuerzos, queda claro que hasta el momento no hay una fecha exacta, pero al menos las aguas ya están más calmadas en OV7 para la alegría de sus fanáticos. Por ello, la también actriz mexicana Ochoa aseguró: “Hasta que no haya papel firmado no lo podemos dar por hecho y el acuerdo que tenemos es que juntos queremos dar la noticia cuando realmente sea oficial, pero es un gran, gran paso”.

Como se recuerda, la famosa agrupación musical OV7 estuvo conformada por los cantantes Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kalimba Marichal, M’balia Marichal, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel y Erika Zaba.