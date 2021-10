Nicola Porcella descarta romance con Catherine Civiero: “Estamos juntos por el trabajo”

Nicola Porcella volvió a Perú luego de la finalización de Guerreros México 2021 y se presentó en el programa En boca de todos para hablar de su experiencia en el reality azteca. El exconductor de televisión fue consultado sobre su vínculo con la modelo venezolana Catherine Civiero, su compañera en el espacio de competencias.

Al respecto, el ‘Guerrero’ de 33 años aclaró cuál es el tipo de relación que tiene con la joven. En un momento de sus declaraciones, habló sobre lo que siente por ella.

“ Ella es guapísima y preciosa. Creo que es una mujer súper trabajadora y creo que se preocupa por su familia”, expresó Nicola.

Tras esto, señaló que ambos no son pareja. “Ella me dice ‘Nené’... Yo todavía no le digo nada, solo la llamo Catherine. E lla no es mi enamorada, enamorados no somos ”, explicó.

“¿Me han visto chapando? Amigos con derecho tampoco somos, estamos saliendo y estamos conociéndonos. La verdad que Catherine es una chica espectacular y estamos casi todo el día juntos por el trabajo”, agregó Porcella.

Nicola Porcella descarta ingresar a El poder del amor

Nicola Porcella se comunicó con sus fans de Instagram para anunciarles la apertura de su cuenta de OnlyFans. En un momento de su charla con ellos, respondió algunas de sus consultas.

Un usuario le pidió entrar a El poder de amor. “Falta una personalidad carismática ahí. No tengas miedo, tus fans te queremos ver ahí”, comentó. Tras ello, el modelo descartó que lo hayan llamado. “Chicos, pero no depende de mí que entre. Yo no conozco a nadie del reality, a mí nadie me ha escrito o me ha llamado. Yo no sé nada, no depende de mí. Si me hubieran dicho... en fin, pero nadie me ha dicho nada”, contestó Porcella.