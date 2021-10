Magaly Medina demandaría a Aída Martínez por referirse a su hijo: “Será la ley la que decida”

En los últimos días, Magaly Medina y Aída Martínez han entablado un fuerte enfrentamiento verbal a través de la pantalla chica y las redes sociales. Todo comenzó cuando la conductora criticó a la modelo por el vocabulario que utiliza frente a su pequeña hija; sin embargo, la influencer se defendió argumentando que ni el hijo de la periodista la quería debido a su calidad de persona.

Esto generó que la presentadora utilizara varios minutos de su programa Magaly TV, la firme para responderle a la modelo. La periodista se mostró furiosa por que se involucrara a su hijo al que, según sus palabras, trató siempre de mantenerlo alejado del mundo mediático en el que vive ella por su trabajo.

Ahora, Magaly Medina volvió a referirse al tema, aunque con mucha más calma, y reconoció haber perdido la cordura con su fuerte respuesta. Sin embargo, la conductora reveló que podría tomar acciones legales contra Aída Martínez, ya que su esposo, Alfredo Zambrano, pese a ser un hombre tranquilo es abogado y podría actuar como tal.

“Se metió con mi hijo, entonces lo voy a dejar ahí, pero será la ley la que decida. Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, pero cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal, en eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter, eso será cuestión de él”, declaró para Trome.

“Aunque mi esposo no sigue lo que pasa en la farándula, como personaje público, polémico que soy, sabe que mucha gente cobarde que no tiene nada contra mí va a tratar de golpearme con las personas que amo, que son mi hijo y esposo”, agregó.

Antes de la contundente devolución de Magaly, Aída Martínez se pronunció mediante su cuenta de Instagram y negó haberse referido a la periodista de espectáculos. Según la modelo, ella solo contó historias que conoce, y afirmó que ‘Doñas Magas’ hay un montón.

Magaly Medina asegura que su esposo evalúa demandar a Aída Martínez

Magaly Medina reveló que su esposo, Alfredo Zambrano podría demandar a Aída Martínez por insinuar que el abogado le habría sido infiel.

“Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, pero cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal. En eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter; eso será cuestión de él. Aunque mi esposo no sigue lo que pasa en la farándula, como personaje público, polémico, que soy, sabe que mucha gente cobarde que no tiene nada contra mí va a tratar de golpearme con las personas que amo, que son mi hijo y esposo”, aseveró Medina al referirse al tema.