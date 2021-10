Magaly Medina asegura que su esposo evalúa demandar a Aída Martínez

La discusión no tiene cuándo acabar. La conductora de Magaly TV la firme detalló en su último programa cómo es que su esposo responderá a la modelo arequipeña Aída Martínez luego de que esta subiera unas historias a sus redes sociales para insinuar que hubo infidelidad de parte de Alfredo Zambrano, esposo de la figura televisiva.

“Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, pero cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal. En eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter; eso será cuestión de él. Aunque mi esposo no sigue lo que pasa en la farándula, como personaje público, polémico, que soy, sabe que mucha gente cobarde que no tiene nada contra mí va a tratar de golpearme con las personas que amo, que son mi hijo y esposo”, aseveró Medina al referirse al tema.

Sin embargo, no quedó ahí. “Pero eso a mí no me perjudica porque es parte de lo que la gente quiere: echarme barro, porque todo lo que dicen son un montón de mentiras. No le voy a dar a la gente el privilegio de enojarme”, añadió.

Este pronunciamiento surgió luego de que la modelo arequipeña subiera historias en las que lanzó insultos, también de manera indirecta, sin mencionar nombres y apellidos. Sin embargo, se sobreentendió que fue para la esposa del abogado Alfredo Zambrano y, por ello, decidió responder una vez más.

La discusión inició un tiempo atrás, cuando la también youtuber Magaly Medina criticó a la empresaria Aída Martínez por hablar palabras soeces delante de su menor hija. Su comentario enfureció a la modelo, quien, luego de pedir que deje de estar pendiente de lo que ella hacía o no hacía, no dudó en hablar de la relación que mantiene la conductora con su único hijo.