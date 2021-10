Lesly Reyna se negó a recibir apoyo del Ministerio de la Mujer: “La noticia se ha tergiversado’'

Lesly Reyna y su pareja, Aleck Acaiseid, fueron invitados a Amor y fuego tras acusaciones de una vecina. La testigo aseguró que la pareja pasó por un momento de violencia , del cual la ex miss Eco International habría sido víctima. El par anunció su compromiso en setiembre y recientemente lo anularon, para más adelante confirmar que se reconciliaron.

“Vino, nos maltrató, nos golpeó la ventana, las puertas. Aleck arriba rompió todo. Tengo mucho miedo por Lesly”, declaró una vecina al programa de Willax. Tras estas declaraciones, Gigi Mitre y Rodrigo González opinaron que la relación de Lesly y Aleck se podría calificar como tóxica.

“No, para nada. Eso es lo que quiero aclarar y por eso estoy aquí” , intervino Lesly, negando la acusación.

La intervención del Ministerio de la Mujer

El reportero de Amor y fuego que entrevistó a la pareja reveló en vivo que el Ministerio de la Mujer se contactó con la peruana. Sin embargo, Lesly se habría negado a recibir apoyo de la entidad del Estado.

“La noticia se ha tergiversado y dice que yo estoy en peligro y no es así” , insistió la ex reina de belleza. A lo largo del programa, ella repitió varias veces que como pareja están enfrentando “momentos complicados”.

“Se nos escapó de las manos, tal vez, el malentendido que tuvimos”, comentó Lesly. También mencionó que su pareja se operó la semana pasada, pues está en proceso de transición.

Rodrigo Gonzáles hizo mención a la intervención de reasignación de género que se realizó Aleck, afirmando que ello podría provocar un “desbalance hormonal” que tenga efectos en su estabilidad emocional.

“Yo jamás permitiría violencia. A mí nunca me ha tocado, nunca me ha insultado, nunca me ha gritado. Yo he tenido peores momentos con exparejas, sinceramente”, aclaró Lesly ante las insistencias de los conductores de Willax.

Los problemas entre Lesly y Aleck

El programa invitó a una psicóloga para conversar con la pareja. Ella comentó que en ocasiones las mujeres no son sinceras cuando atraviesan una situación de violencia. ″Es la justificación para no salir de mi zona de confort porque creo no estar lo suficientemente fortalecida emocionalmente como para vivir mi vida sin esta persona”, explicó.

La profesional precisó que estos casos son un “tema personal de carencia de seguridad, iniciativa, confianza en uno mismo, e idea errónea de pensar que esta persona es necesaria en mi vida”.

Tras ello, los conductores de Amor y fuego insistieron con que Lesly narre los eventos que vivió la pareja por el cual una vecina se contactó con el programa. “Sinceramente, ahorita no me siento en la capacidad de compartir un momento de mi relación”, contestó Lesly.

“Aleck en ningún momento ha tenido un momento de agresión hacia mí”, aseveró ella, negando haber sido violentada psicológica o físicamente por su pareja.

“El momento en el que pida ayuda será cuando sienta que hay una violencia psicológica o física. Ahora estamos tratando de resolver los problemas que hemos enfrentado como pareja”. Detalló que buscarán ayuda psicológica, individualmente y como par.

Aleck intervino brevemente: “A mi pareja la he respetado siempre, nunca la he tratado mal”.

Para concluir, Lesly agradeció a las personas que se acercaron a ella por sentir preocupación. “Cuando hay sucesos deben apoyar a las personas que lo necesiten”, agregó.

Afirmó nuevamente que si se ve agredida solicitará ayuda, pero que en este momento están “fortaleciendo la relación”.

“Yo sé que Aleck está pasando por momentos complicados y lo voy a apoyar a él hasta el momento que yo decida”, dijo finalmente la ex reina de belleza.