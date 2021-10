La voz senior: Eva Ayllón se emociona hasta las lágrimas con presentación de Luis Ángel Reddel

Una nueva noche de eliminación se vivió este 14 de octubre en La voz senior, donde Luis Ángel Reddel conmovió a los entrenadores del programa al interpretar un clásico vals criollo. El participante defendió su permanencia en la competencia con el tema “Cada domingo a las doce”, canción que provocó las lágrimas de Eva Ayllón.

Al finalizar su presentación, la cantante criolla rompió en llanto por la emoción que le causó la interpretación del argentino. El concursante sorprendió con una nueva propuesta de esta canción, ya que interpretó el tema en una versión de tango.

“Voy a contener un poco las lágrimas. Luis Ángel, gracias por tratar con tanto respeto una canción icónica del repertorio de la música peruana, por hacerlo con ese nivel de calidad . De verdad, gracias”, expresó Cristian Rivero..

“La mente, la maestra Eva puede hacer este milagro: que un vals se cante en tango. También ella tiene mucho que ver”, expresó el participante agradecido por el apoyo de su entrenadora.

Asimismo, Eva Ayllón explicó que no pudo evitar conmoverse al escuchar esta canción porque le recuerda a su madre.